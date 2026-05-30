L'OL s'intéresse à Jayden Oosterwolde
Jayden Oosterwolde en contact avec l'OL

OL : Un défenseur au caractère épouvantable surveillé par Lyon

OL30 mai , 8:40
parClaude Dautel
0
L'Olympique Lyonnais a parfois manqué de caractère sur le plan défensif, et du côté de Paulo Fonseca on souhaite se renforcer dans ce domaine. C'est pour cela que le nom de Jayden Oosterwolde est évoqué du côté de Lyon.
Si les supporters lyonnais apprécient les joueurs de caractère, ils vont être servis si Jayden Oosterwolde s'engage avec l'OL comme l'évoque ce samedi Transferfeed. En effet, le défenseur néerlandais de 25 ans, qui évolue depuis trois ans au Fenerbahçe, après un passage par Parme, est plutôt du genre à s'engager, et parfois même un peu trop. Avec le club stambouliote, il est même allé trop loin en mai 2024, ce qui lui a valu 16 mois de prison avec sursis. Dans la foulée d'un derby plus que bouillant contre Galatasaray, Jayden Oosterwolde et un de ses coéquipiers, fous de rage, avaient pris à partie le directeur du stade de Galatasaray, lequel s’était vu diagnostiquer une fracture cervicale après une violente bagarre. Depuis, le défenseur du Fenerbahçe a repris ses esprits, mais il est toujours aussi décidé sur les terrains de football.

L'OL en course pour un défenseur très engagé

A deux ans de la fin de son contrat, Jayden Oosterwolde, que Transfermarkt valorise à 20 millions d'euros, serait sur le départ. Et le média spécialisé dans le mercato européen affirme que l'Olympique Lyonnais est dans la course pour recruter le défenseur néerlandais, même si ce montant est tout de même peu compatible avec les finances actuelles de l'OL. Dans cette opération, le club de Michele Kang ne serait pas seul, puisque Everton, Porto, Benfica et Schalke 04 sont également cités par nos confrères. A Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde est un cadre, pour preuve, il a joué 47 matchs cette saison, et à chaque fois ou presque comme titulaire. A son palmarès, 1 but et 1 passe décisive, mais aussi 18 cartons jaunes et 1 carton rouge. De quoi confirmer que c'est un défenseur de caractère qui pourrait arriver en Ligue 1 la saison prochaine.
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L''avoir sur le banc est déjà un aspect positif ....

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Je le savais t'inquiète ^^

L1 : Nice écrase l'ASSE et sauve sa peau

Relis mon texte et tu verras que si moi je suis un clown toi tes un guignol je parle pas forcément du match d'hier mais de ce format de barrages !!

TV : PSG - Arsenal, à quelle heure et sur quelles chaînes voir la finale ?

Encore une fois qui ne sait pas quelle est la chaîne qui diffuse la ligue des champions en France ??????????? Quand allez-vous arrêter avec ces articles débiles ????????

L'OL pleure la disparition de Bryan Bergougnoux

Tres bon joueur de ligue 1 je me rappelle de sa frappe de balle quelques but qu'il a marqué..RIP force a la famille pour ce moment difficile...

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