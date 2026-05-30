OL : Un défenseur au caractère épouvantable surveillé par Lyon

L'Olympique Lyonnais a parfois manqué de caractère sur le plan défensif, et du côté de Paulo Fonseca on souhaite se renforcer dans ce domaine. C'est pour cela que le nom de Jayden Oosterwolde est évoqué du côté de Lyon.

Si les supporters lyonnais apprécient les joueurs de caractère, ils vont être servis si Jayden Oosterwolde s'engage avec l'OL comme l'évoque ce samedi Transferfeed. En effet, le défenseur néerlandais de 25 ans, qui évolue depuis trois ans au Fenerbahçe, après un passage par Parme, est plutôt du genre à s'engager, et parfois même un peu trop. Avec le club stambouliote, il est même allé trop loin en mai 2024, ce qui lui a valu 16 mois de prison avec sursis. Dans la foulée d'un derby plus que bouillant contre Galatasaray, Jayden Oosterwolde et un de ses coéquipiers, fous de rage, avaient pris à partie le directeur du stade de Galatasaray, lequel s’était vu diagnostiquer une fracture cervicale après une violente bagarre. Depuis, le défenseur du Fenerbahçe a repris ses esprits, mais il est toujours aussi décidé sur les terrains de football.

L'OL en course pour un défenseur très engagé