PSG-Arsenal : Hakimi remplaçant, la bombe venue de Budapest

L''avoir sur le banc est déjà un aspect positif ....
Je le savais t'inquiète ^^
Relis mon texte et tu verras que si moi je suis un clown toi tes un guignol je parle pas forcément du match d'hier mais de ce format de barrages !!
Encore une fois qui ne sait pas quelle est la chaîne qui diffuse la ligue des champions en France ??????????? Quand allez-vous arrêter avec ces articles débiles ????????
Tres bon joueur de ligue 1 je me rappelle de sa frappe de balle quelques but qu'il a marqué..RIP force a la famille pour ce moment difficile...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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