PSG-Arsenal : Hakimi remplaçant, la bombe venue de Budapest

Eloigné des terrains depuis le 28 avril et le match aller contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi a repris l'entraînement collectif cette semaine avec le PSG. Mais Luis Enrique semble avoir des doutes sur la forme de l'international marocain, au point même d'envisager qu'il soit remplaçant ce samedi en finale de la Ligue des champions contre Arsenal.

En ce jour de finale, le moral est au beau fixe chez les supporters du Paris Saint-Germain, dont plusieurs dizaines de milliers ont mis le camp vers Budapest. Du côté du club de la capitale, les derniers jours se sont bien passés, et cette finale de la Ligue des champions face aux Gunners s'annonce sous les meilleurs auspices. Sauf qu'un petit grain de sable pourrait tout de même changer la donne. En effet, selon Giovanni Castaldi, qui suit le PSG pour La Chaîne L'Equipe, lors de la dernière mise en place effectuée par Luis Enrique vendredi au stade Ferenc-Puskas, Achraf Hakimi ne paraissait pas être à 100% de ses capacités, au point même que l'entraîneur parisien envisage très sérieusement de le mettre sur le banc au coup d'envoi.

Sorti en fin de match suite à une blessure à la cuisse lors de la demi-finale contre le Bayern Munich au Parc des Princes, le latéral marocain n'a pas rejoué une seule minute avec le PSG, Luis Enrique préférant lui laisser du temps pour se remettre. Cette semaine, comme prévu, Achraf Hakimi a donc repris le chemin de l'entraînement collectif afin d'être à la disposition de son entraîneur pour le choc face aux Gunners. « Selon ce qui est revenu aux oreilles de Giovanni Castaldi, il reste un doute sur Achraf Hakimi et Warren Zaïre-Emery pourrait démarrer à la place d’Hakimi comme latéral droit. Lors de la mise en place, Hakimi manquait de peps et de rythme », a relayé Olivier Ménard dans L'Equipe du Soir.

Zaïre-Emery sait tout faire, le PSG ne tremble pas

Même si l'absence d'Achaf Hakimi serait un gros coup dur pour le Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery a montré à plusieurs occasions, et notamment lors du match retour face au Bayern Munich, qu'il était tout à fait capable de remplacer l'international marocain au poste de latéral droit. Le joueur français est devenu un couteau suisse sous les ordres de Luis Enrique, et c'est d'ailleurs une qualité que Didier Deschamps a évoquée lorsqu'il a révélé son groupe pour le Mondial 2026. On saura ce samedi avant 18 heures quel sera le choix final de Luis Enrique.