Nico Paz pour 9 ME, Mourinho écœure Côme

Gros potentiel du football argentin, Nico Paz a guidé Côme vers la Ligue des champions. Le club lombard voudrait conserver la pépite pour la C1 mais le Real Madrid et surtout José Mourinho ne se laisseront pas faire.

Côme est la grande surprise de la prochaine Ligue des champions. Promu en Serie A il y a deux ans seulement, le club lombard a arraché la quatrième place au nez et à la barbe du Milan AC ainsi que de la Juventus. L'entraîneur Cesc Fabregas est l'architecte principal de ce triomphe collectif. Néanmoins, difficile d'ignorer l'importance de Nico Paz dans le onze. Le meneur de jeu argentin a régalé ses partenaires avec 12 buts et 7 passes décisives en championnat. Le joueur formé au Real Madrid attire tous les regards au mercato, à commencer par ceux des Merengue bien entendu.

Mourinho exige Nico Paz au Real

La Maison Blanche avait cédé Nico Paz à Côme contre 6 millions d'euros en 2024. Toutefois, les Madrilènes avaient négocié une clause de rachat dans l'opération. Si le Real Madrid l'active cet été, le prodige de 21 ans reviendra en Espagne pour à peine 9 millions d'euros. Une occasion à ne pas rater selon le futur entraîneur José Mourinho. Le Special One pousse pour rapatrier l'Argentin dès que possible selon les informations du journaliste italien Gianluca di Marzio.

Nico Paz serait le successeur idéal d'un Toni Kroos au milieu de terrain. Retraité depuis 2024, le métronome allemand n'a jamais été remplacé par Florentino Perez. Il ne faudra pas trainer puisque le club espagnol n'a que deux semaines devant lui pour activer la clause de rachat. Après cette date, le joueur argentin restera à Côme pour une année supplémentaire. Le meilleur scénario pour les Lombards qui veulent s'appuyer sur la pépite pour titiller les grosses écuries en C1 la saison prochaine.