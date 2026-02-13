Groupama Stadium OL

TV : OL - Nice, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Ligue 1 13 févr.
par Alexis Rose
En pleine bourre depuis deux mois, l’Olympique Lyonnais va tenter de poursuivre son impressionnante série de victoires face à l’OGC Nice en clôture de la 22e journée de Ligue 1.

Quelle heure pour OL - Nice ?

Monté sur le podium à l’issue d’un dernier week-end prolifique, entre son succès à Nantes (1-0) et la défaite de l’OM à Paris (0-5), Lyon veut garder son rang tout en haut du championnat de France. Pour cela, l’OL va devoir réaliser un bon résultat face à l’OGCN. Cette rencontre se jouera ce dimanche 15 février à 20h45 au Groupama Stadium. L’arbitre sera Thomas Leonard.

Sur quelle chaîne suivre OL - Nice ?

Comme toutes les affiches du dimanche soir en Ligue 1, ce choc entre Lyon et Nice sera diffusé sur l’antenne de Ligue 1+.

Les compos probables de OL - Nice :

Troisième de la L1 depuis sa victoire à Nantes la semaine dernière, Lyon compte trois points d’avance sur l’OM dans la course au podium. Pour rester tout en haut et même chercher à concurrencer Lens ou le PSG dans la course au titre, l’OL devra enchaîner une 13e victoire de suite toutes compétitions confondues. Pour ce match, Paulo Fonseca fera sans Endrick, Fofana, Kluivert, Tagliafico ou Tolisso.

OL : Rouge annulé pour Endrick, le Brésilien évite le pireOL : Rouge annulé pour Endrick, le Brésilien évite le pire
La compo probable de l’OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Nartey, Tessmann, Morton - Merah, Sulc, Moreira.
Proposant un meilleur visage sous les ordres de Claude Puel, Nice s’est sorti de la crise, sachant que le barragiste Auxerre est neuf points derrière. Toujours dans le bas du classement à la 14e place, le Gym sort d’une belle semaine avec une qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France et un nul contre Monaco (0-0). Autant dire que Nice débarquera à Lyon avec l’envie de bien faire. Pour ce match, l’OGCN fera sans Bard, Bombito, Boudaoui, Kevin ou Cho.
La compo probable de Nice : Dupé - Clauss, Peprah, Dante, Abdi - Sanson, Vanhoutte - Bernardeau, Diop, Louchet - Wahi.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

