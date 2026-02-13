TV : OL - Nice, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

En pleine bourre depuis deux mois, l’Olympique Lyonnais va tenter de poursuivre son impressionnante série de victoires face à l’OGC Nice en clôture de la 22e journée de Ligue 1.

Quelle heure pour OL - Nice ?

dimanche 15 février à 20h45 au Groupama Stadium. L’arbitre sera Thomas Leonard. Monté sur le podium à l’issue d’un dernier week-end prolifique, entre son succès à Nantes (1-0) et la défaite de l’OM à Paris (0-5), Lyon veut garder son rang tout en haut du championnat de France. Pour cela, l’ OL va devoir réaliser un bon résultat face à l’OGCN. Cette rencontre se jouera ceau Groupama Stadium. L’arbitre sera Thomas Leonard.

Sur quelle chaîne suivre OL - Nice ?

Comme toutes les affiches du dimanche soir en Ligue 1, ce choc entre Lyon et Nice sera diffusé sur l’antenne de Ligue 1+.

Les compos probables de OL - Nice :

Troisième de la L1 depuis sa victoire à Nantes la semaine dernière, Lyon compte trois points d’avance sur l’OM dans la course au podium. Pour rester tout en haut et même chercher à concurrencer Lens ou le PSG dans la course au titre, l’OL devra enchaîner une 13e victoire de suite toutes compétitions confondues. Pour ce match, Paulo Fonseca fera sans Endrick, Fofana, Kluivert, Tagliafico ou Tolisso.

La compo probable de l’OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Nartey, Tessmann, Morton - Merah, Sulc, Moreira.

Proposant un meilleur visage sous les ordres de Claude Puel, Nice s’est sorti de la crise, sachant que le barragiste Auxerre est neuf points derrière. Toujours dans le bas du classement à la 14e place, le Gym sort d’une belle semaine avec une qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France et un nul contre Monaco (0-0). Autant dire que Nice débarquera à Lyon avec l’envie de bien faire. Pour ce match, l’OGCN fera sans Bard, Bombito, Boudaoui, Kevin ou Cho.

La compo probable de Nice : Dupé - Clauss, Peprah, Dante, Abdi - Sanson, Vanhoutte - Bernardeau, Diop, Louchet - Wahi.