Lucas Chevalier rate le Mondial pour un seul match

En quittant le LOSC pour signer au PSG, Lucas Chevalier ne s'attendait probablement pas à vivre une telle saison. Repoussé sur le banc par Matvei Safonov, le gardien de but ne jouera pas le Mondial avec les Bleus et cela s'est joué d'un rien.

Annus horribilis. On ne sait pas si Lucas Chevalier pratique le latin, mais le portier tricolore de 24 ans mérite de faire de cette expression latine son résumé d'une année sportive et personnelle compliquée. Promis à un brillant avenir lorsqu'il a rejoint le Paris Saint-Germain afin de remplacer Gianluigi Donnarumma, l'ancien gardien de but de Lille a tout perdu en quelques mois, Luis Enrique décidant finalement de faire, à juste titre, de Matvei Safonov son gardien titulaire. Ecarté depuis des mois des buts parisiens, Lucas Chevalier n'a pas été retenu par Didier Deschamps pour le Mondial 2026, le sélectionneur national français lui préférant Robin Risser. Pourtant Le Parisien affirme qu'il s'en est fallu de rien pour que le gardien de but remplaçant du Paris SG soit dans le groupe des Bleus.

Chevalier est passé tout près de la Coupe du Monde

Parce que plus que son déclassement au Paris Saint-Germain, c'est surtout le fait que Lucas Chevalier ne joue plus depuis plusieurs mois qui a convaincu Didier Deschamps de ne pas le retenir. Et sa récente blessure à la cuisse, lors d'un entraînement, a été décisive. « Selon nos informations, Lucas Chevalier aurait sans doute fait partie du groupe tricolore s’il avait disputé ne serait-ce qu’un des deux matchs, face à Lorient ou Brest, durant lesquels le troisième gardien parisien, Renato Marin, a finalement officié », explique Stéphanie Bianchi, journaliste pour le quotidien francilien. Toujours absent du groupe parisien pour le dernier déplacement, dimanche à Paris, en Ligue 1, le natif de Calais aura encore plus de regrets en apprenant tout cela.

Lucas Chevalier ne sera pas au Mondial avec la France

Une fois la saison terminée, il faudra savoir ce qu'il adviendra de Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain. On voit mal ce dernier accepter de passer une deuxième année consécutive sur le banc du PSG dans l'ombre de Matvei Safonov, sachant que Luis Enrique a décidé que le portier russe restera le numéro 1 la saison prochaine et que le jeune italien Renato Marin est susceptible de prendre du galon.