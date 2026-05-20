Le PSG se rapproche de Mateus Fernandes
Mateus Fernandes va quitter West Ham

Le PSG se rapproche d'un magicien portugais

PSG20 mai , 8:40
parClaude Dautel
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Le malheur des uns fait le bonheur des autres et cela va probablement être le cas du PSG lors du prochain mercato. La descente de plus en plus probable de West Ham pousse Mateus Fernandes dans les bras des champions d'Europe.
La défaite de Tottenham mardi soir à Chelsea a maintenu en vie les maigres espoirs de West Ham de se maintenir en Premier League. Mais, sauf énorme retournement de situation lors de la dernière journée, les Hammers devraient jouer en Championship la saison prochaine et cela va imposer aux dirigeants du club londonien une brutale cure d'austérité. Le très sérieux Guardian révèle que West Ham a déjà un trou de près de 110 millions d'euros dans ses caisses avant même une probable relégation et qu'il lui faudra vendre pour au moins autant cet été. Le média anglais confirme que l'effectif va être brutalement réduit lors du mercato qui arrive, avec notamment la vente des meilleurs joueurs, dont Mateus Fernandes. L'international portugais de 21 ans, arrivé l'été dernier de Southampton pour 44 millions d'euros, est convoité par plusieurs clubs, dont le Paris Saint-Germain.

Le Guardian confirme la piste Mateus Fernandes au PSG

Jacob Steinberg, le journaliste du Guardian, qui suit au plus près l'actualité de West Ham confirme qu'effectivement le PSG s'intéresse de très près à Mateus Fernandes, lequel pourrait donc rejoindre l'armada portugaise des champions de France et d'Europe. « West Ham devrait réaliser une plus-value sur Fernandes, le milieu de terrain portugais très prometteur arrivé de Southampton l'été dernier pour 38 millions de livres sterling. Mateus Fernandes suscite l'intérêt d'Arsenal, de Manchester United et du Paris Saint-Germain », précise notre confrère anglais. Avec Luis Campos à la manœuvre, et conscient que le PSG a permis à plusieurs de ses compatriotes d'exploser à la face du monde, le jeune milieu de terrain de 21 ans ne serait pas insensible à l'intérêt du club français, et son salaire actuel, 3,5ME par an, ne sera pas vraiment un obstacle pour le Paris Saint-Germain, un transfert estimé à près de 80 millions d'euros.

Mateus Fernandes, la prochaine pépite portugaise du PSG

Titulaire indiscutable depuis qu'il a signé à West Ham, quel que soit l'entraîneur, Mateus Fernandes est considéré comme l'un des seuls motifs de satisfaction par les supporters du club londonien. Mais, c'est désormais une évidence, si les Hammers finissent relégables dimanche prochain, alors le milieu international portugais exportera ses talents, et probablement au Paris Saint-Germain qui en a fait une de ses priorités.
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Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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76342446742945
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Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
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363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
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3434810163444-10
16
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17
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