Le PSG se rapproche d'un magicien portugais

OL : Tolisso est heureux, il demande à prolonger

Coco il est indispensable avec ses passes décisives et ses buts cette année. Mais a la 60 ème minute il n' avance plus moins de pressing il défend moins . Cette année j ai trouvé ça abusé de le voir finir les matchs quand tu as un Merah sur le banc. Totem d immunité comme a Manchester l année dernière et cette année contre Vigo jamais il doit finir ses matchs pourtant je l adoré le Coco.