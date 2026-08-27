Lucas Beraldo, le départ surprise du PSG

Lucas Beraldo, le départ surprise du PSG

PSG27 août , 8:40
parHadrien Rivayrand
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Le PSG pourrait connaître une fin de mercato particulièrement mouvementée. Lucas Beraldo ne manque pas de prétendants, notamment en Turquie.
Le Paris Saint-Germain sera l'un des clubs à suivre dans les prochains jours sur le marché des transferts. Le club de la capitale pourrait notamment perdre Ibrahim Mbaye et Bradley Barcola. Les deux joueurs disposent de belles touches en Premier League du côté de Liverpool. Mais le PSG devrait également faire face à des offensives pour d'autres éléments de son effectif. Lucas Beraldo, qui monte en puissance à Paris au poste de milieu de terrain, est plus que jamais courtisé. En Turquie, son profil retient notamment l'attention de l'un des clubs d'Istanbul.

Beraldo en Turquie, la crainte monte ? 

D'après les informations d'AKŞAM, le défenseur brésilien est en effet dans les petits papiers de Fenerbahçe, qui souhaiterait l'attirer en Turquie dans les prochains jours. Encore sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2028, Lucas Beraldo ne sera pas bradé par le club de la capitale. D'autant que Luis Enrique l'estime beaucoup et compte désormais l'utiliser pleinement au poste de milieu de terrain. Les dernières prestations du Brésilien ont été particulièrement convaincantes et il avait même montré beaucoup de caractère lors de la dernière finale de la Ligue des champions face à Arsenal.

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Sauf rebondissement, l'approche turque pour Lucas Beraldo devrait donc être refusée par les champions d'Europe, sauf offre record. La qualification du Fener pour la Ligue des Champions, acquise ce mercredi soir à Lyon, pourrait bien donner un surplus d'ambition au club d'Istanbul dans cette tentative. Ces derniers temps, le profil de l'ancien joueur de São Paulo avait également été associé à Galatasaray et Newcastle. De quoi forcément flatter l'intéressé, malgré son envie de réussir au Paris Saint-Germain.
Cette saison, les places seront chères au PSG au vu de la concurrence. L'entrejeu sera particulièrement suivi de près, alors que les Franciliens ont décidé de ne pas recruter dans ce secteur de jeu cet été, satisfaits des joueurs à leur disposition.
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Derniers commentaires

Guendouzi suspendu plusieurs matchs, Canal+ se fâche

nan mais tu vois le niveau du lyonnais de base.... personne na dit ça, mais ce debile tellement avec ses oeilleres sur l OL... il est obsedé par l OM. le clubbisme dans son etat pur. a la fin ca detourne l attention tu vois ;)

Guendouzi suspendu plusieurs matchs, Canal+ se fâche

Ça ne va quand même pas faire oublier le niveau des zinzins et notamment la responsabilité du gardien sur les deux buts des Turkos ? 😳🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

L’OL éliminé, Malick Fofana fait ses valises

c'est claire pour exemple marseille a recuperer 53 millions la saison derniere et lyon avec un beau parcours en poule a recuperer 46 millions mais il faut faire un beau parcours en ligue europa avec bcp de victoires en poules

Indice UEFA : L'OL éliminé, la France en larmes

n importe quoi..... justement l OL a plus de chance de ramener des points en Europa qu en LDC.... donc au final pour l indice UEFA c est mieux pour la France

Guendouzi suspendu plusieurs matchs, Canal+ se fâche

mais jamais de la vie c'est juste incomparable!! la tu prouves que ta haine lyonnaise t'aveugle mon pauvre c'est bien tolisso qui va parler a guendouzi hier et que guendouzi dit il m'ont insulté tolisso lui ad it on se fait insulté toute les semaines a l'exterieur juste montre moi une fois ou tolisso a etait comme ca avec les supporter adverse? tu trouveras pas

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