Lucas Beraldo, le départ surprise du PSG

nan mais tu vois le niveau du lyonnais de base.... personne na dit ça, mais ce debile tellement avec ses oeilleres sur l OL... il est obsedé par l OM. le clubbisme dans son etat pur. a la fin ca detourne l attention tu vois ;)
Ça ne va quand même pas faire oublier le niveau des zinzins et notamment la responsabilité du gardien sur les deux buts des Turkos ? 😳🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
c'est claire pour exemple marseille a recuperer 53 millions la saison derniere et lyon avec un beau parcours en poule a recuperer 46 millions mais il faut faire un beau parcours en ligue europa avec bcp de victoires en poules
n importe quoi..... justement l OL a plus de chance de ramener des points en Europa qu en LDC.... donc au final pour l indice UEFA c est mieux pour la France
mais jamais de la vie c'est juste incomparable!! la tu prouves que ta haine lyonnaise t'aveugle mon pauvre c'est bien tolisso qui va parler a guendouzi hier et que guendouzi dit il m'ont insulté tolisso lui ad it on se fait insulté toute les semaines a l'exterieur juste montre moi une fois ou tolisso a etait comme ca avec les supporter adverse? tu trouveras pas
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|1
|1
|0
|0
|5
|2
|3
|3
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|1
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|2
|0
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|2
|0
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|0
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|1
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|0
|1
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|2
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|2
|5
|-3
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
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