OL : Fenerbahçe a honte de Guendouzi

Matteo Guendouzi est allé trop loin ce mercredi contre l'OL, déclenchant à lui tout seul une bagarre après le match alors que son équipe s'était qualifiée.

L’OL va ruminer pendant longtemps son élimination en barrage de Ligue des Champions. Au match aller, il n’y avait quasiment qu’une seule équipe sur le terrain, et une fois encore comme la saison dernière face au Celta Vigo, Lyon n’a pas su prendre de l’avance. Au retour, cela s’est traduit par un réveil des Turcs qui ont pris les commandes du match et ont tenu jusqu’au bout. Pas forcément incroyable dans le jeu, Matteo Guendouzi a été l’un des hommes du match par sa faculté à provoquer le public et les joueurs lyonnais en permanence. Les doigts d’honneur, le signe de JUL, des « Allez l’OM », le milieu de terrain français formé au PSG se sentait surtout marseillais en raison des deux saisons passées au Vélodrome, avant qu’il ne soit rapidement envoyé à la Lazio Rome en raison d’un niveau de jeu insuffisant.

Guendouzi, son comportement jugé très dangereux

Matteo Guendouzi était bouillant avant le match, pendant, et après où il est allé très loin en chambrant les joueurs et le public lyonnais de manière constante. Forcément, cela a fini par mal se terminer, avec quelques réactions vindicatives au sein de l’OL, et un début de bagarre générale. Corentin Tolisso avait pris sur lui pour essayer de le calmer, sans résultat. « Je lui ai juste dit d'aller fêter ça avec son équipe, de rester humble dans la victoire, a confié ce dernier. Laisse les supporters de l'OL, ils sont déjà assez frustrés comme ça. Ce genre de choses, je pense que c'est irresponsable. J'espère qu'il apprendra », a livré le capitaine lyonnais, qui a su garder son calme.

Présente sur la pelouse du Groupama Stadium, Laure Boulleau est allée plus loin, stigmatisant le comportement de Guendouzi. « C’est vraiment ridicule ce qu’il fait. C’est du niveau cour d’école. Et c’est très égoïste, cela peut dégénérer, il y a 50.000 personnes dans le stade, cela se passe bien en tribunes, et il vient provoquer, il fait tout pour que ça dégénère. Moi si c’est mon coéquipier, je ne suis pas content de son comportement. Et j’ai l’impression que son comportement n’est pas compris par les joueurs de Fenerbahçe. Ils viennent lui dire d’arrêter, on voit Muriqi qui hoche la tête en le regardant », a expliqué l’ancienne joueuse, désormais consultante pour Canal+, et qui est la première à accepter le chambrage et le jeu des rivalités.

Jusqu’à une certaine limite, largement franchie même aux yeux de Samuel Umtiti. « J’adore le chambrage, ça fait partie du jeu. Il a joué à l’OM, normal qu’il y ait cette rivalité. Mais au bout d’un moment, si tu chambres toute la partie en attendant que cela dégénère, c’est de trop. Même ses coéquipiers lui ont demande d’arrêter et de rentrer aux vestiaires », a lancé sur RMC le champion du monde 2018, pour qui Guendouzi est forcément allé trop loin si même les joueurs turcs lui ont demandé d'arrêter et ont semblé s'excuser de son comportement en le ramenant de force vers le vestiaire. Un membre du staff du Fener lui a même donné un coup d'épaule au milieu de terrain, lui demandant s'il se rendait un peu compte de ce qu'il faisait avec un doigt sur la tempe, comme pour dire qu'il était fou.