Indice UEFA : L'OL éliminé, la France en larmes

Indice UEFA : L'OL éliminé, la France en larmes

Coupe d'Europe27 août , 7:20
parGuillaume Conte
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Nouvelle désillusion pour l'OL et le football français avec l'élimination face à Fenerbahçe, qui coûte très cher en terme de points à l'indice UEFA.
Cela commence à être une très mauvaise habitude pour la France, et cela coute cher. Les clubs tricolores ont un mal fou à passer les barrages de Ligue des Champions, et l’OL a confirmé ces difficultés en s’inclinant à domicile contre Fenerbahçe ce mercredi soir. Résultat, Lyon est éliminé de la Ligue des Champions et devra se contenter de la Ligue Europa.

Des gros points de bonus s'envolent pour la France

Un réel manque à gagner financier pour l’OL, et une très grosse perte pour le football français. En effet, la qualification en phase de poule apporte un gros bonus qui permet souvent de faire un bond au classement de la saison. Ce ne sera pas le cas donc, et avant le match de Monaco en Conférence League de ce jeudi, la France tombe à une inquiétante 20e place pour le classement de cette saison à l’indice UEFA. Certes, cette position doit être mesurée par le fait que beaucoup de petits pays empilent les points en début de saison et stagnent ensuite au printemps, mais la France est tout de même déjà en retard par rapport à tous les autres championnats majeurs, jusqu’à ses concurrents du Portugal et des Pays-Bas.
Avec une qualification de l’OL contre Fenerbahçe et les points de bonus qui vont avec, la France aurait grimpé de 10 places pour se situer juste derrière l’Espagne et l’Allemagne.
Il va donc falloir cravacher pour se mêler de nouveau à la lutte aux meilleurs pays européens sur cette saison. Mais comme lors du précédent exercice, les clubs tricolores prennent d’entrée de jeu un retard qui n’aide pas à défendre cette cinquième place sur le classement qui compte, celui des cinq dernières saisons de l’indice UEFA.
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Derniers commentaires

Guendouzi suspendu plusieurs matchs, Canal+ se fâche

nan mais tu vois le niveau du lyonnais de base.... personne na dit ça, mais ce debile tellement avec ses oeilleres sur l OL... il est obsedé par l OM. le clubbisme dans son etat pur. a la fin ca detourne l attention tu vois ;)

Guendouzi suspendu plusieurs matchs, Canal+ se fâche

Ça ne va quand même pas faire oublier le niveau des zinzins et notamment la responsabilité du gardien sur les deux buts des Turkos ? 😳🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

L’OL éliminé, Malick Fofana fait ses valises

c'est claire pour exemple marseille a recuperer 53 millions la saison derniere et lyon avec un beau parcours en poule a recuperer 46 millions mais il faut faire un beau parcours en ligue europa avec bcp de victoires en poules

Indice UEFA : L'OL éliminé, la France en larmes

n importe quoi..... justement l OL a plus de chance de ramener des points en Europa qu en LDC.... donc au final pour l indice UEFA c est mieux pour la France

Guendouzi suspendu plusieurs matchs, Canal+ se fâche

mais jamais de la vie c'est juste incomparable!! la tu prouves que ta haine lyonnaise t'aveugle mon pauvre c'est bien tolisso qui va parler a guendouzi hier et que guendouzi dit il m'ont insulté tolisso lui ad it on se fait insulté toute les semaines a l'exterieur juste montre moi une fois ou tolisso a etait comme ca avec les supporter adverse? tu trouveras pas

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