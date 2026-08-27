Indice UEFA : L'OL éliminé, la France en larmes

Nouvelle désillusion pour l'OL et le football français avec l'élimination face à Fenerbahçe, qui coûte très cher en terme de points à l'indice UEFA.

Cela commence à être une très mauvaise habitude pour la France, et cela coute cher. Les clubs tricolores ont un mal fou à passer les barrages de Ligue des Champions, et l’OL a confirmé ces difficultés en s’inclinant à domicile contre Fenerbahçe ce mercredi soir. Résultat, Lyon est éliminé de la Ligue des Champions et devra se contenter de la Ligue Europa.

Des gros points de bonus s'envolent pour la France

Un réel manque à gagner financier pour l’OL, et une très grosse perte pour le football français. En effet, la qualification en phase de poule apporte un gros bonus qui permet souvent de faire un bond au classement de la saison. Ce ne sera pas le cas donc, et avant le match de Monaco en Conférence League de ce jeudi, la France tombe à une inquiétante 20e place pour le classement de cette saison à l’indice UEFA. Certes, cette position doit être mesurée par le fait que beaucoup de petits pays empilent les points en début de saison et stagnent ensuite au printemps, mais la France est tout de même déjà en retard par rapport à tous les autres championnats majeurs, jusqu’à ses concurrents du Portugal et des Pays-Bas.

Avec une qualification de l’OL contre Fenerbahçe et les points de bonus qui vont avec, la France aurait grimpé de 10 places pour se situer juste derrière l’Espagne et l’Allemagne.

Il va donc falloir cravacher pour se mêler de nouveau à la lutte aux meilleurs pays européens sur cette saison. Mais comme lors du précédent exercice, les clubs tricolores prennent d’entrée de jeu un retard qui n’aide pas à défendre cette cinquième place sur le classement qui compte, celui des cinq dernières saisons de l’indice UEFA.