PSG : Dembélé pas content ? Il va prolonger

PSG : Dembélé pas content ? Il va prolonger

PSG26 août , 20:00
parClaude Dautel
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Ousmane Dembélé a droit à quelques jours de repos accordés d'un commun accord avec Luis Enrique et le PSG. Pour le Ballon d'Or 2025, l'heure n'est pas à un départ, mais à une prolongation.
A l'heure où certains ont voulu faire croire qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre Ousmane Dembélé et son entraîneur suite à la décision de ce dernier de le faire sortir à la pause contre Rennes, Fabrice Hawkins, journaliste de RMC et collègue de Daniel Riolo, prend le contre-pied de tout le monde. En effet, notre confrère annonce que non seulement Ousmane Dembélé n'a pas l'intention de quitter le Paris Saint-Germain, mais qu'en plus il va prolonger son contrat avec les doubles champions d'Europe. L'attaquant de 29 ans a encore deux ans de contrat et il n'a pas l'intention de partir libre du PSG.

Pas de prolongation XXL pour Dembélé

Fabrice Hawkins précise qu'Ousmane Dembélé ne signera pas une prolongation XXL, mais que tout le monde semble déjà d'accord sur les modalités de ce futur contrat. « Le PSG veut toujours prolonger Ousmane Dembélé. L’idée est de prolonger son contrat d'un ou deux ans, soit jusqu’en 2029 ou 2030. Les négociations avec son entourage durent depuis plusieurs mois, sans inquiétude particulière à Paris : le joueur et le club sont alignés sur une poursuite de l’aventure. Les discussions vont reprendre après le mercato », indique le spécialiste mercato de RMC, qui éteint donc les bruits de couloir sur un possible départ de l'international tricolore lors de ce marché des transferts vers l'Arabie saoudite ou ailleurs.

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La seule précaution à prendre, c'est que ce n'est pas la première fois depuis le début de l'année que l'on annonce qu'Ousmane Dembélé va rapidement prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Cela ne s'est pas encore concrétisé, preuve quand même que des deux côtés cela doit négocier fort. Au cœur des discussions, il ne fait aucun doute qu'il y a le dossier du salaire de Dembouz. Il y a quelques mois, il se disait que le Ballon d'Or, qui touche 1,5 million d'euros par mois, soit 18 millions d'euros par an, au Paris SG, souhaitait atteindre les 30 millions d'euros par an. Une demande que Nasser Al-Khelaifi aurait refusée.
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Derniers commentaires

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ouai enfin, ça reste un match de foot avec son lot d'incertitudes et surtout faut qu'on reste dans le match quoi qu'il arrive (comme à l'aller où un certain défenseur n'aurait jamais du finir le match)

OL - Fenerbahçe : Les compos (21h sur Canal+)

Le footeux Lucide ou pas !! A 2 h de dire sa phrase fétiche ou pas 🤞

OL - Fenerbahçe : Les compos (21h sur Canal+)

Vous êtes confiant ou bien au vue de la composition

OM : Un buteur algérien ciblé, Lorenzi fait le forcing

Quand tu vois que le mec a mis plus de 600M dans un club de foot et qu'il est persona non grata à l'heure actuelle, ça fait mal quand même.

OM : McCourt signe son divorce avec Marseille pour 30 ME

Non justement. Un des rares à émerger dans un marasme complet....

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