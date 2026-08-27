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LdC : Tirage à 18h00, les chapeaux dévoilés

Ligue des Champions27 août , 7:40
parGuillaume Conte
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Sitôt la fin des derniers barrages, les chapeaux en vue du tirage au sort ont été dévoilés par l’UEFA, qui n’a pas de temps à perdre car le tirage au sort aura lieu ce jeudi à 18h00 à Nyon.
Trois clubs français sont donc concernés par cette phase de poule de la saison 2026-2027. Le PSG sera la tête de série numéro 1 du chapeau 1, Lille sera dans le troisième pot, tandis que Lens sera dans l’ultime groupe.
Sur huit matchs, toutes les rencontres sont possibles, sauf celles entre clubs français.
Chapeau 1 :Paris-SG, Bayern Munich (ALL), Real Madrid (ESP), Liverpool (ANG), Inter Milan (ITA), Manchester City (ANG), Arsenal (ANG), FC Barcelone (ESP), Atlético de Madrid (ESP).
Chapeau 2 : Borussia Dortmund (ALL), AS Rome (ITA), Sporting CP (POR), Aston Villa (ANG), FC Porto (POR), Manchester United (ANG), Club Bruges (BEL), Betis Séville (ESP), PSV Eindhoven (HOL).
Chapeau 3 : Feyenoord (HOL), Lille, Bodö/Glimt (NOR), Naples (ITA), RB Leipzig (ALL), Villarreal (ESP), Fenerbahçe (TUR), Chakhtior Donetsk (UKR), Galatasaray (TUR).
Chapeau 4 : Slavia Prague (RTC), Slovan Bratislava (SLQ), VfB Stuttgart (ALL), AEK Athènes (GRE), Linz ASK (AUT), Côme (ITA), Lens, Viking Stavanger (NOR), Sabah FC (AZE).
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Derniers commentaires

Guendouzi suspendu plusieurs matchs, Canal+ se fâche

nan mais tu vois le niveau du lyonnais de base.... personne na dit ça, mais ce debile tellement avec ses oeilleres sur l OL... il est obsedé par l OM. le clubbisme dans son etat pur. a la fin ca detourne l attention tu vois ;)

Guendouzi suspendu plusieurs matchs, Canal+ se fâche

Ça ne va quand même pas faire oublier le niveau des zinzins et notamment la responsabilité du gardien sur les deux buts des Turkos ? 😳🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

L’OL éliminé, Malick Fofana fait ses valises

c'est claire pour exemple marseille a recuperer 53 millions la saison derniere et lyon avec un beau parcours en poule a recuperer 46 millions mais il faut faire un beau parcours en ligue europa avec bcp de victoires en poules

Indice UEFA : L'OL éliminé, la France en larmes

n importe quoi..... justement l OL a plus de chance de ramener des points en Europa qu en LDC.... donc au final pour l indice UEFA c est mieux pour la France

Guendouzi suspendu plusieurs matchs, Canal+ se fâche

mais jamais de la vie c'est juste incomparable!! la tu prouves que ta haine lyonnaise t'aveugle mon pauvre c'est bien tolisso qui va parler a guendouzi hier et que guendouzi dit il m'ont insulté tolisso lui ad it on se fait insulté toute les semaines a l'exterieur juste montre moi une fois ou tolisso a etait comme ca avec les supporter adverse? tu trouveras pas

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31100202
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31100101
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