LdC : Tirage à 18h00, les chapeaux dévoilés

Sitôt la fin des derniers barrages, les chapeaux en vue du tirage au sort ont été dévoilés par l’UEFA, qui n’a pas de temps à perdre car le tirage au sort aura lieu ce jeudi à 18h00 à Nyon.

Trois clubs français sont donc concernés par cette phase de poule de la saison 2026-2027. Le PSG sera la tête de série numéro 1 du chapeau 1, Lille sera dans le troisième pot, tandis que Lens sera dans l’ultime groupe.

Sur huit matchs, toutes les rencontres sont possibles, sauf celles entre clubs français.

Chapeau 1 :Paris-SG, Bayern Munich (ALL), Real Madrid (ESP), Liverpool (ANG), Inter Milan (ITA), Manchester City (ANG), Arsenal (ANG), FC Barcelone (ESP), Atlético de Madrid (ESP).

Chapeau 2 : Borussia Dortmund (ALL), AS Rome (ITA), Sporting CP (POR), Aston Villa (ANG), FC Porto (POR), Manchester United (ANG), Club Bruges (BEL), Betis Séville (ESP), PSV Eindhoven (HOL).

Chapeau 3 : Feyenoord (HOL), Lille, Bodö/Glimt (NOR), Naples (ITA), RB Leipzig (ALL), Villarreal (ESP), Fenerbahçe (TUR), Chakhtior Donetsk (UKR), Galatasaray (TUR).

Chapeau 4 : Slavia Prague (RTC), Slovan Bratislava (SLQ), VfB Stuttgart (ALL), AEK Athènes (GRE), Linz ASK (AUT), Côme (ITA), Lens, Viking Stavanger (NOR), Sabah FC (AZE).