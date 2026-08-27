L’OL éliminé, Malick Fofana fait ses valises

Terrible déception pour l'Olympique Lyonnais, qui perd très gros avec l'élimination de la Ligue des Champions. La sanction au mercato risque d'être terrible, malgré les propos rassurants de son dirigeant.

C’était la grande crainte de l’Olympique Lyonnais. Après avoir laissé filer la troisième place dans les derniers instants de la saison, l’OL voulait absolument accrocher la Ligue des Champions par le biais des barrages. L’élimination contre Fenerbahçe met un terme à cette ambition. Sur le plan sportif comme financier, la déception est terrible. Les dirigeants rhodaniens rêvaient d’une qualification pour éviter d’avoir à vendre des joueurs majeurs, alors que la DNCG a imposé au club d’équilibrer ses transactions estivales, ce qui n’est pas le cas actuellement.

La Roma persuadée de pouvoir se payer Fofana

Un départ de Malick Fofana a de grandes chances de se dessiner, tout comme plusieurs joueurs à valeur marchande importante comme Pavel Sulc, Tanner Tessmann ou Ruben Kluivert par exemple. Un scénario que ne confirme pas Matthieu Louis-Jean dans la foulée de cette élimination. Pour le directeur sportif de l’OL, il ne faut pas dramatiser, et il est de bon ton de rappeler que l’Europa League était la compétition budgétisée pour cette saison, et donc que ce reversement ne chamboule pas tout.

« Cette qualification était très importante et participer à la Ligue des champions aurait été magnifique. Nous aurions aimé vivre un autre scénario, mais, dans le football, les erreurs se paient cash. Nous gardons le cap. Nous avions budgété une participation à la Ligue Europa et il va sûrement encore se passer des choses avant la fin du mercato. Nous allons travailler pour être le plus compétitifs possible en championnat et en Europe. Nous devons nous remettre en question rapidement et nous remobiliser. Nous voulions vraiment cette qualification, mais nous avons désormais un match samedi que nous devons absolument gagner. La Ligue Europa reste une très belle compétition. Lyon possède un véritable ADN européen et nous la jouerons à fond », a fait savoir le dirigeant de l’OL, qui ne veut pas que cette déception engendre des départs en masse dans son club.

En tout cas, comme « MLJ » l’a fait savoir, il va y avoir de l’activité dans les prochains jours, et Lyon va inévitablement devoir faire des ventes pour rester dans les clous de ses promesses à la DNCG. Selon L'Equipe ce jeudi, c'est Malick Fofana qui sera le gros dossier à suivre des prochaines heures, car le club italien entend faire une grosse offre qui pourra difficilement être refusée par l'OL vues les conditions actuelles.