L’OL éliminé, Malick Fofana fait ses valises

L’OL éliminé, Malick Fofana fait ses valises

OL27 août , 8:00
parGuillaume Conte
3
Ajouter comme source préférée sur Google
Terrible déception pour l'Olympique Lyonnais, qui perd très gros avec l'élimination de la Ligue des Champions. La sanction au mercato risque d'être terrible, malgré les propos rassurants de son dirigeant.
C’était la grande crainte de l’Olympique Lyonnais. Après avoir laissé filer la troisième place dans les derniers instants de la saison, l’OL voulait absolument accrocher la Ligue des Champions par le biais des barrages. L’élimination contre Fenerbahçe met un terme à cette ambition. Sur le plan sportif comme financier, la déception est terrible. Les dirigeants rhodaniens rêvaient d’une qualification pour éviter d’avoir à vendre des joueurs majeurs, alors que la DNCG a imposé au club d’équilibrer ses transactions estivales, ce qui n’est pas le cas actuellement.

La Roma persuadée de pouvoir se payer Fofana

Un départ de Malick Fofana a de grandes chances de se dessiner, tout comme plusieurs joueurs à valeur marchande importante comme Pavel Sulc, Tanner Tessmann ou Ruben Kluivert par exemple. Un scénario que ne confirme pas Matthieu Louis-Jean dans la foulée de cette élimination. Pour le directeur sportif de l’OL, il ne faut pas dramatiser, et il est de bon ton de rappeler que l’Europa League était la compétition budgétisée pour cette saison, et donc que ce reversement ne chamboule pas tout.

Lire aussi

Catastrophe pour l'OL, adieu la Ligue des championsCatastrophe pour l'OL, adieu la Ligue des champions
Guendouzi suspendu plusieurs matchs, Canal+ se fâcheGuendouzi suspendu plusieurs matchs, Canal+ se fâche
« Cette qualification était très importante et participer à la Ligue des champions aurait été magnifique. Nous aurions aimé vivre un autre scénario, mais, dans le football, les erreurs se paient cash. Nous gardons le cap. Nous avions budgété une participation à la Ligue Europa et il va sûrement encore se passer des choses avant la fin du mercato. Nous allons travailler pour être le plus compétitifs possible en championnat et en Europe. Nous devons nous remettre en question rapidement et nous remobiliser. Nous voulions vraiment cette qualification, mais nous avons désormais un match samedi que nous devons absolument gagner. La Ligue Europa reste une très belle compétition. Lyon possède un véritable ADN européen et nous la jouerons à fond », a fait savoir le dirigeant de l’OL, qui ne veut pas que cette déception engendre des départs en masse dans son club.
En tout cas, comme « MLJ » l’a fait savoir, il va y avoir de l’activité dans les prochains jours, et Lyon va inévitablement devoir faire des ventes pour rester dans les clous de ses promesses à la DNCG. Selon L'Equipe ce jeudi, c'est Malick Fofana qui sera le gros dossier à suivre des prochaines heures, car le club italien entend faire une grosse offre qui pourra difficilement être refusée par l'OL vues les conditions actuelles.
Articles Recommandés
Lucas Beraldo Le Depart Surprise Du Psg
PSG

Lucas Beraldo, le départ surprise du PSG

Om Un Mois De Trahison Bruno Genesio Craque
OM

OM : Un mois de trahison, Bruno Genesio craque

Ldc Tirage A 18h00 Les Chapeaux Devoiles
Ligue des Champions

LdC : Tirage à 18h00, les chapeaux dévoilés

Indice Uefa Lol Elimine La France En Larmes
Coupe d'Europe

Indice UEFA : L'OL éliminé, la France en larmes

Fil Info

27 août , 8:40
Lucas Beraldo, le départ surprise du PSG
27 août , 8:20
OM : Un mois de trahison, Bruno Genesio craque
27 août , 7:40
LdC : Tirage à 18h00, les chapeaux dévoilés
27 août , 7:20
Indice UEFA : L'OL éliminé, la France en larmes
26 août , 23:30
Le mercato traîne, l'OM perd Todibo
26 août , 23:22
LdC : Programme TV et résultats des barrages retour
26 août , 23:21
Liga : Un premier triplé pour Mbappé
26 août , 23:14
Guendouzi suspendu plusieurs matchs, Canal+ se fâche
26 août , 22:56
Catastrophe pour l'OL, adieu la Ligue des champions

Derniers commentaires

Guendouzi suspendu plusieurs matchs, Canal+ se fâche

eh oui ca c est le debile de base. le supporter bete comme une pelle....

L’OL éliminé, Malick Fofana fait ses valises

Ce serait la meilleure nouvelle qu’il soit pour LoL… 😜🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Guendouzi suspendu plusieurs matchs, Canal+ se fâche

nan mais tu vois le niveau du lyonnais de base.... personne na dit ça, mais ce debile tellement avec ses oeilleres sur l OL... il est obsedé par l OM. le clubbisme dans son etat pur. a la fin ca detourne l attention tu vois ;)

Guendouzi suspendu plusieurs matchs, Canal+ se fâche

Ça ne va quand même pas faire oublier le niveau des zinzins et notamment la responsabilité du gardien sur les deux buts des Turkos ? 😳🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

L’OL éliminé, Malick Fofana fait ses valises

c'est claire pour exemple marseille a recuperer 53 millions la saison derniere et lyon avec un beau parcours en poule a recuperer 46 millions mais il faut faire un beau parcours en ligue europa avec bcp de victoires en poules

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
31100404
2Lens logo
Lens
31100523
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
31100202
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
31100202
5Monaco logo
Monaco
31100101
6Brest logo
Brest
11010220
7Le Mans logo
Le Mans
11010220
8Rennes logo
Rennes
11010220
9Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
11010220
10Lorient logo
Lorient
11010000
11Nice logo
Nice
11010000
12Paris logo
Paris
11010000
13Troyes logo
Troyes
11010000
14Le Havre logo
Le Havre
0100101-1
15Toulouse logo
Toulouse
0100102-2
16Angers SCO logo
Angers SCO
0100102-2
17Auxerre logo
Auxerre
0100125-3
18Strasbourg logo
Strasbourg
0100104-4

Loading