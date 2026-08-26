Guendouzi suspendu plusieurs matchs, Canal+ se fâche

Guendouzi suspendu plusieurs matchs, Canal+ se fâche

OL26 août , 23:14
parClaude Dautel
19
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L'après-match a tourné à la bagarre générale sur la pelouse du Groupama Stadium, puis dans les couloirs du stade lyonnais. Mattéo Guendouzi est allé trop loin dans le chambrage lors de cet OL-Fenerbahçe.
Déjà très chaud contre les supporters lyonnais avant la rencontre, Mattéo Guendouzi a poussé le curseur un peu plus loin après le coup de sifflet final, fêtant la qualification de Fenerbahçe. Résultat, il y a eu un début de bagarre générale sur la pelouse lyonnaise, puis à l'entrée des vestiaires. Une séquence totalement choquante, alors que globalement le match s'était déroulé dans une ambiance sereine. Pour Stéphane Guy, le comportement de l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais est scandaleux et l'UEFA doit le sanctionner très lourdement. Même si Canal+ a montré que Guendouzi avait fêté, sans excès, la victoire de son équipe. Cependant, il a lancé quelques « Allez l'OM ! » qui n'étaient pas réellement du meilleur goût.
Le journaliste de Canal+ ne voit aucune circonstance atténuante pour Mattéo Guendouzi. « Il n’y a qu’un responsable, qui a mis le feu aux poudres du début à la fin et avant même que le match commence. C'est ridicule. J’espère qu’il sera lourdement sanctionné, l’UEFA a les moyens de punir un joueur très longtemps pour ce genre de comportement même si c’est après le coup de sifflet final. Il faut être impitoyable dans la sanction. Il y a des joueurs argentins qui ont été suspendus plusieurs matchs après la finale du Mondial et bien Guendouzi, on ne doit pas le voir pendant la première phase de la Ligue des champions », a lancé un Stéphane Guy très énervé.
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Derniers commentaires

Guendouzi suspendu plusieurs matchs, Canal+ se fâche

Supporter marseillais ici des vrais faut s'accrocher.... je pense pas quil y en ai des masses ou du moins jen vois pas..un supporter qui ne veux pas que d'autre supporter demandent au proprio d'investir perso j'appelle ca vouloir le mal du club donc ce ne sont pas des supporter

Guendouzi suspendu plusieurs matchs, Canal+ se fâche

Pas étonnant que la bêtise et la haine te plaisent. Il faut vraiment ne pas avoir grand chose dans le crâne pour se réjouir de ce type d'événements. Dommage qu'on ne puisse plus bloquer, ici. Heureusement qu'il y a des supporters marseillais, des vrais, plus intelligents.

Guendouzi suspendu plusieurs matchs, Canal+ se fâche

Oui himbert qui chambre le vélodrome, et pleure aujourd'hui parceque guendouzi chambre.. effectivement il est drôlement con ce himbert..pire que guendouzi

Guendouzi suspendu plusieurs matchs, Canal+ se fâche

C'est bien grâce à toi maintenant on sait qu'il y a encore plus con que Mathéo Guendouzi

Guendouzi suspendu plusieurs matchs, Canal+ se fâche

Lol cest rien ca... les ultras donc les vrais supporter ( ceux qui pesent, pas les mastres) comprennent ca... et comme on a pas d'animosité avec le fener il aura pas de soucis

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