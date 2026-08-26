PSG : Guéla Doué dit oui à un transfert à Paris

PSG : Guéla Doué dit oui à un transfert à Paris

PSG26 août , 18:30
parCorentin Facy
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A la recherche d’un défenseur polyvalent, le PSG a coché le nom de Guéla Doué. Le capitaine de Strasbourg n’est pas insensible à l’intérêt parisien, lui dont l’ambition est de rejoindre un club qualifié en Ligue des Champions.
Après avoir mis la main sur une doublure à Nuno Mendes en recrutant Lucas Digne, le Paris Saint-Germain cherche dans cette dernière ligne droite du mercato un potentiel remplaçant à Achraf Hakimi. Dans l’idéal, le double champion d’Europe en titre aimerait faire venir un défenseur droitier polyvalent, capable de suppléer Marquinhos en plus d’évoluer sur l’aile. Le profil de Guéla Doué coche toutes les cases, raison pour laquelle le PSG explore sérieusement cette piste dans ces sept derniers jours du mercato.
L’idée de rejoindre son frère Désiré dans la capitale ne laisse pas insensible le défenseur du RC Strasbourg selon Ekrem Konur. Et pour cause, le journaliste affirme que « le Paris Saint-Germain fait le forcing pour recruter Guéla Doué cet été » et que cette option ne déplaît pas au joueur. L’international ivoirien, qui a mis en stand-by une proposition ferme d’Everton, souhaite rejoindre un club qualifié pour la prochaine Ligue des Champions.
C’est évidemment le cas du PSG, qui pourrait donc rapidement obtenir le feu vert du défenseur de 23 ans. La question est maintenant de savoir quel sera le prix fixé par Strasbourg pour Guéla Doué, valorisé par Transfermarkt à 20 millions d’euros. Un prix très abordable pour le club de la capitale, qui pourrait en plus enregistrer des grosses ventes dans les jours à venir, comme celles de Bradley Barcola ou encore d’Ibrahim Mbaye.

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Reste maintenant à voir si toutes les parties concernées parviendront à s’entendre pour finaliser l’affaire et si Guéla Doué, malgré l’attrait que représente sportivement et financièrement un transfert au Paris SG, ne changera pas d’avis à la dernière minute en raison du statut qui lui sera réservé dans la capitale. Car il ne faut pas s’y tromper, c’est bien un remplaçant et non un titulaire en puissance que cherche Luis Enrique pour faire souffler Achraf Hakimi, un rôle aux antipodes de celui actuellement occupé par Guéla Doué à Strasbourg, avec le brassard de capitaine.
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Derniers commentaires

OM : Un buteur algérien ciblé, Lorenzi fait le forcing

1) Personne ne lui a demandé de racheter L'OM on lui a pas mis le couteau sous la gorge pour quil rachete le club 2) Dans la vie quand tu entreprends quelque chose il faut assumer jusqu'au bout derrière !! 3)C 'est pas parceque il a mit X millions qu'il a le droit de détérioré une institution quitte a l'envoyer en Ligue 2 .. Celui qui n'est pas daccord avec ces 3 points est un malade mental

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ouai enfin, ça reste un match de foot avec son lot d'incertitudes et surtout faut qu'on reste dans le match quoi qu'il arrive (comme à l'aller où un certain défenseur n'aurait jamais du finir le match)

OL - Fenerbahçe : Les compos (21h sur Canal+)

Le footeux Lucide ou pas !! A 2 h de dire sa phrase fétiche ou pas 🤞

OL - Fenerbahçe : Les compos (21h sur Canal+)

Vous êtes confiant ou bien au vue de la composition

OM : Un buteur algérien ciblé, Lorenzi fait le forcing

Quand tu vois que le mec a mis plus de 600M dans un club de foot et qu'il est persona non grata à l'heure actuelle, ça fait mal quand même.

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