Liga : Un premier triplé pour Mbappé

Liga : Un premier triplé pour Mbappé

Liga26 août , 23:21
parClaude Dautel
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Pour le premier match du Real Madrid à Santiago-Bernabeu, le Real Madrid de José Mourinho n'a pas tremblé longtemps face à la Real Sociedad. Grâce à un triplé de Kylian Mbappé, déjà en tête du classement des buteurs de Liga, et un but de Vinicius Jr, les Madrilènes se sont imposés 4-1 et sont en tête avec deux victoires en deux matchs.

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Derniers commentaires

Guendouzi suspendu plusieurs matchs, Canal+ se fâche

Supporter marseillais ici des vrais faut s'accrocher.... je pense pas quil y en ai des masses ou du moins jen vois pas..un supporter qui ne veux pas que d'autre supporter demandent au proprio d'investir perso j'appelle ca vouloir le mal du club donc ce ne sont pas des supporter

Guendouzi suspendu plusieurs matchs, Canal+ se fâche

Pas étonnant que la bêtise et la haine te plaisent. Il faut vraiment ne pas avoir grand chose dans le crâne pour se réjouir de ce type d'événements. Dommage qu'on ne puisse plus bloquer, ici. Heureusement qu'il y a des supporters marseillais, des vrais, plus intelligents.

Guendouzi suspendu plusieurs matchs, Canal+ se fâche

Oui himbert qui chambre le vélodrome, et pleure aujourd'hui parceque guendouzi chambre.. effectivement il est drôlement con ce himbert..pire que guendouzi

Guendouzi suspendu plusieurs matchs, Canal+ se fâche

C'est bien grâce à toi maintenant on sait qu'il y a encore plus con que Mathéo Guendouzi

Guendouzi suspendu plusieurs matchs, Canal+ se fâche

Lol cest rien ca... les ultras donc les vrais supporter ( ceux qui pesent, pas les mastres) comprennent ca... et comme on a pas d'animosité avec le fener il aura pas de soucis

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