Le mercato traîne, l'OM perd Todibo

Supporter marseillais ici des vrais faut s'accrocher.... je pense pas quil y en ai des masses ou du moins jen vois pas..un supporter qui ne veux pas que d'autre supporter demandent au proprio d'investir perso j'appelle ca vouloir le mal du club donc ce ne sont pas des supporter
Pas étonnant que la bêtise et la haine te plaisent. Il faut vraiment ne pas avoir grand chose dans le crâne pour se réjouir de ce type d'événements. Dommage qu'on ne puisse plus bloquer, ici. Heureusement qu'il y a des supporters marseillais, des vrais, plus intelligents.
Oui himbert qui chambre le vélodrome, et pleure aujourd'hui parceque guendouzi chambre.. effectivement il est drôlement con ce himbert..pire que guendouzi
C'est bien grâce à toi maintenant on sait qu'il y a encore plus con que Mathéo Guendouzi
Lol cest rien ca... les ultras donc les vrais supporter ( ceux qui pesent, pas les mastres) comprennent ca... et comme on a pas d'animosité avec le fener il aura pas de soucis
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
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|0
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|0
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|5
|-3
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
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