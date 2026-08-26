Le mercato traîne, l'OM perd Todibo

L'OM a quelques accords avec des joueurs pour une arrivée prochaine au mercato. Mais les Phocéens doivent vendre en urgence, ce qui pourrait faire capoter de gros deals.

L' Olympique de Marseille commence à se tendre en interne. La situation financière du club phocéen pousse la direction à accélérer les ventes. Igor Paixão, Amine Gouiri ou encore Leonardo Balerdi sont plus que jamais sur le départ. Bruno Genesio espère conserver certains éléments importants afin de maintenir une certaine ambition pour cette saison. Pour ne rien arranger, la situation actuelle du mercato phocéen pourrait faire capoter des opérations intéressantes. Jean-Clair Todibo, qui n'aurait pas dit non à la possibilité de rejoindre l'Olympique de Marseille, ne devrait finalement pas signer sur la Canebière.

Todibo voulait l'OM mais va prendre une autre direction ?

Selon les dernières informations de Foot Mercato, le défenseur français de West Ham, qui cherche un nouveau défi, pourrait en effet bien prendre la direction d'Aston Villa. Le club de Birmingham veut passer à l'action après son échec dans le dossier Joel Ordóñez et a ciblé l'ancien joueur de Nice pour venir renforcer son secteur défensif. Todibo pourrait donc rapidement trouver un accord avec la formation entraînée par Unai Emery, au grand dam de l'OM, qui a pourtant un accord contractuel avec l'international français. Problème : les pensionnaires du Stade Vélodrome doivent impérativement dégraisser leur effectif avant de pouvoir enregistrer de nouvelles recrues.