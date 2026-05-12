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L’offre est tombée, le PSG met 42 ME pour Ordoñez

PSG12 mai , 8:20
parGuillaume Conte
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Le PSG a trouvé le clone de Willian Pacho, le meilleur défenseur central parisien cette saison. Pour le faire venir, Luis Campos est prêt à frapper vite et fort au mercato.
Très prometteur défenseur du Club Bruges, Joël Ordoñez était très courtisé l’été dernier. Malgré le forcing de l’Olympique de Marseille, il n’avait pas bougé du club belge à la surprise générale, tant il est rare de voir un défenseur central dragué aussi ardemment rester dans la Jupiler League une saison de plus. Mais après des débuts compliqués pour digérer ce transfert raté, l’Equatorien a retrouvé ses moyens et a sorti une très grosse saison, participant au beau parcours du club brugeois, qui a notamment éliminé l’OM en Ligue des Champions.

Le PSG met le paquet pour Ordoñez

Un an plus tard, Joël Ordoñez en est récompensé puisqu’il fait l’objet de plusieurs intérêts appuyés, en Angleterre et de la part du PSG. Chelsea rêve de le faire venir, a confié ce week-end le journaliste Graeme Bailey. Mais selon les informations de PSGInside-Actus, le club de la capitale a décidé d’accélérer subitement, et a déjà fait une première offre en fin de semaine dernière. Luis Campos veut boucler ce dossier rapidement pour valider un recrutement jugé nécessaire en défense centrale, où Marquinhos est moins impérial, tandis qu’Illya Zabarnyi n’a pas convaincu.
Pour boucler cette opération, le Paris SG est prêt à monter jusqu’à 42 millions d’euros pour convaincre le Club Bruges. A ce prix, difficile de voir le club belge faire la fine bouche. Et en cas d’accord entre les deux clubs, Paris a déjà préparé le contrat de l’Equatorien, d’une durée de cinq ans avec un salaire de 250.000 euros brut par mois. Un dossier bien embarqué donc, même si la formation belge va certainement prendre le temps de voir si d’autres offres peuvent faire monter les prix, alors que le mercato n’est pas encore ouvert.
Le PSG a en tout cas choisi sa cible numéro 1 pour l’été prochain, et la volonté de Luis Campos est de boucler cette arrivée avant la Coupe du monde, surtout si défenseur central y brille. En tout cas, son association avec son compatriote Willian Pacho fait déjà saliver les supporters parisiens, surtout si Ordoñez s’avère aussi costaud et précieux que le défenseur central déjà présent au PSG.
J. Ordóñez Guerrero

J. Ordóñez Guerrero

EcuadorÉquateur Âge 22 Défenseur

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Derniers commentaires

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c'est pas le joueur le plus lgt bléssé cette saison footix que tu es

Désiré Doué élu meilleur espoir de Ligue 1

tu fais du hors sujet en plus mdr t vraiment debile

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Parle pas de cette année stp... Personne ne vous respecte mais au moins toi respecte ton club...NewCastle a du bien se marrer par la suite, comme toute l'Europe.

Désiré Doué élu meilleur espoir de Ligue 1

rassure moi tu etais pas née en 1998 zidane n'a jamais porter l'equipe de france en 98 a part la finale sa competition est loin d'etre exeptionnel

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avec Gregory Lorenzi on va avoir un bon mercato

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