Julian Alvarez

L'offre dingue du PSG pour Julian Alvarez

PSG28 janv. , 8:40
parHadrien Rivayrand
Le PSG prépare déjà des coups importants pour le mercato estival. Parmi les joueurs qui intéressent particulièrement le club de la capitale figure Julian Álvarez.
Le Paris Saint-Germain ne souhaite pas bouleverser son effectif lors de ce mercato hivernal. Mais l’été prochain, la donne pourrait être très différente. En fonction des résultats de la seconde partie de saison, les champions d’Europe définiront leur stratégie sur le marché estival.
Julian Álvarez, champion du monde argentin, sera l’un des dossiers à suivre lors de l’intersaison. L’attaquant de l’Atlético Madrid se dit ouvert à un nouveau projet. Si le Barça reste intéressé, les Catalans ne disposent pas des moyens financiers nécessaires pour s’offrir l’ancien de Manchester City, contrairement au PSG, qui pourrait pleinement se positionner.

Le PSG de plus en plus sérieux pour Alvarez 

Selon les informations de Fichajes, les champions d’Europe préparent d'ailleurs une offre XXL pour convaincre l’Atlético Madrid de lâcher Julian Álvarez. Elle est apparemment composée de 50 millions d’euros plus deux joueurs : Gonçalo Ramos et Lee Kang-In.
Ces deux profils intéressent fortement le club de la capitale espagnole, ce qui laisse penser que l’Atlético ne restera pas insensible à la proposition parisienne.

Lire aussi

Le PSG va encore humilier le BarçaLe PSG va encore humilier le Barça
Le PSG souhaite apparemment convaincre rapidement l’Atlético Madrid afin de devancer la concurrence très importante autour du dossier Julian Álvarez. Autre avantage pour les Parisiens : le natif de Calchín est séduit à l’idée de rejoindre les pensionnaires du Parc des Princes, en grande partie grâce à la présence de Luis Enrique. L'Argentin pousse même pour que son départ se fasse le plus rapidement l'été prochain afin d'avoir la tête libre pour disputer la Coupe du monde 2026 avec sa sélection.
Avant de rejoindre l’Atlético Madrid, Julian Álvarez était déjà en contact avec le Paris Saint-Germain avant que les Colchoneros ne l’emportent finalement. Cette fois, son arrivée dans la capitale française semble plus proche que jamais. Il reste à toutes les parties à s’entendre pour que l’opération se concrétise.
Derniers commentaires

OL : Endrick tape déjà du poing sur la table

On va bouffer du Endrick à toutes les sauces jusqu'au mercato ... les mois vont être loooongggss ... trèèèèèss loooonnngss ...

OL : Endrick tape déjà du poing sur la table

Si seulement c'était une tactique pour qu'il soit prêté à Lyon un an de plus 🙏🏼

OM : De Zerbi fait encore la victime, Dugarry se lâche

il y en a plein qui critique ses compo marseille ne gagnait aucun match a 3 derriere et il s'obstinait a le faire et il etait critiquer aussi pour ses changement bizarre fait pas le naif et ouvre les yeux

OL : Textor est de retour, les Lyonnais sont furieux

oui c'est ce que je voulais dire mais il a aucun pouvoir de decision a lyon il ne fait pas parti de l'organigramme

OL : Canal+ révèle l’objectif grandiose de Lyon

oui bien sûr , mais il y a un gros client avec Aston Villa

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

