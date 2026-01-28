L'offre dingue du PSG pour Julian Alvarez

Le PSG prépare déjà des coups importants pour le mercato estival. Parmi les joueurs qui intéressent particulièrement le club de la capitale figure Julian Álvarez.

Le Paris Saint-Germain ne souhaite pas bouleverser son effectif lors de ce mercato hivernal. Mais l’été prochain, la donne pourrait être très différente. En fonction des résultats de la seconde partie de saison, les champions d’Europe définiront leur stratégie sur le marché estival.

Julian Álvarez, champion du monde argentin, sera l’un des dossiers à suivre lors de l’intersaison. L’attaquant de l’Atlético Madrid se dit ouvert à un nouveau projet. Si le Barça reste intéressé, les Catalans ne disposent pas des moyens financiers nécessaires pour s’offrir l’ancien de Manchester City, contrairement au PSG , qui pourrait pleinement se positionner.

Le PSG de plus en plus sérieux pour Alvarez

Selon les informations de Fichajes, les champions d’Europe préparent d'ailleurs une offre XXL pour convaincre l’Atlético Madrid de lâcher Julian Álvarez. Elle est apparemment composée de 50 millions d’euros plus deux joueurs : Gonçalo Ramos et Lee Kang-In.

Ces deux profils intéressent fortement le club de la capitale espagnole, ce qui laisse penser que l’Atlético ne restera pas insensible à la proposition parisienne.

Le PSG souhaite apparemment convaincre rapidement l’Atlético Madrid afin de devancer la concurrence très importante autour du dossier Julian Álvarez. Autre avantage pour les Parisiens : le natif de Calchín est séduit à l’idée de rejoindre les pensionnaires du Parc des Princes, en grande partie grâce à la présence de Luis Enrique. L'Argentin pousse même pour que son départ se fasse le plus rapidement l'été prochain afin d'avoir la tête libre pour disputer la Coupe du monde 2026 avec sa sélection.

Avant de rejoindre l’Atlético Madrid, Julian Álvarez était déjà en contact avec le Paris Saint-Germain avant que les Colchoneros ne l’emportent finalement. Cette fois, son arrivée dans la capitale française semble plus proche que jamais. Il reste à toutes les parties à s’entendre pour que l’opération se concrétise.