La Ligue 2 sans commentateurs, pagaille à BeInSports

Le Red Star accueille Dunkerque ce samedi après-midi lors de la 27e journée de Ligue 2. Un match à suivre sur BeInSports… mais sans commentaires en raison d’un problème technique.

Candidat à la montée, le Red Star souhaite rebondir ce samedi lors de la 27e journée de Ligue 2 après trois matchs sans victoire. Les Franciliens accueillent Dunkerque et mènent 1-0 à la mi-temps. Un match que les téléspectateurs peuvent suivre en direct sur BeInSports3. Mais alors que la rencontre était diffusée tout à fait normalement durant la première demi-heure, des incidents techniques sont venus embêter la chaîne qatarie. En fin de première mi-temps, les commentateurs avaient totalement disparus de l’antenne et à priori, cela devrait durer jusqu’à la fin de la rencontre.

« Pour cause de problème technique, le match est à suivre en purelive » peut-on lire sur un bandeau en bas de l’image sur BeInSports3. Un incident assez rare pour être souligné et qu’il n’est visiblement pas possible de résoudre pour le diffuseur principal de la Ligue 2. Rien de grave pour les supporters du Red Star et de Dunkerque, qui peuvent toujours suivre la rencontre avec une qualité impeccable. Mais ce problème technique ne manquera pas d’agacer les plus pointilleux.