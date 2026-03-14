La Ligue 2 sans commentateurs, pagaille à BeInSports

Honte de rien ces lyonnais alors qu'ils sont en L1 uniquement grâce à la ligue
Justifié ? T'arrives à le dire sans rougir ?!
Sinon tranquille le racisme décompléxé F01 ??!!!
ils vont bien finir par mettre une IA aux commentaires ... le mec aime le foot et puis voila. être supporter ou avoir une préférence au coup d'envoi n'empêche pas d'être objectif. encourager son équipe ou plutôt que de cracher sur l'adversaire. mais ça je sais que c'est compliqué ...
Depuis quand l'intention est jugée ? De mémoire chez nous même collée on nous sanctionne
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|25
|18
|2
|5
|48
|21
|27
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|46
|25
|14
|4
|7
|40
|27
|13
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|36
|25
|10
|6
|9
|34
|34
|0
|34
|25
|8
|10
|7
|35
|39
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|27
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|-12
|26
|25
|6
|8
|11
|20
|32
|-12
|24
|25
|6
|6
|13
|30
|48
|-18
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
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La rencontre Red Star - Dunkerque se poursuivra sur @beinsports_FR sans commentateurs. 🤐 Le message de la chaîne : "𝐏𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞̀𝐦𝐞𝐬 𝐭𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬, 𝐥𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐞𝐬𝐭 𝐚 𝐬𝐮𝐢𝐯𝐫𝐞 𝐞𝐧 𝐩𝐮𝐫𝐞𝐥𝐢𝐯𝐞". #REDUSLD 1-0