Paulo Fonseca meilleur entraîneur de Ligue 1, c'est Le Havre qui le dit

L'OL connaît un gros passage à vide en Ligue 1 avant son match de dimanche en déplacement au Havre. Mais, pour Didier Digard, Lyon est une très grosse équipe avec à sa tête un entraîneur top niveau.

Après ses 13 victoires consécutives, l'Olympique Lyonnais a mis un genou à terre en ne prenant qu'un point lors des trois derniers matchs de Ligue 1, et en se faisant sortir de Coupe de France par le RC Lens. Cependant, l'entraîneur du Havre connaît trop bien le football pour faire le malin avant de recevoir l'OL. En conférence de presse, Didier Digard a vanté les mérites du club rhodanien, et il a surtout loué les qualités de Paulo Fonseca, son adversaire dimanche au Stade Océane. Pour le coach du HAC, même si Lyon traverse un passage délicat, il est évident que cette équipe a les moyens de gagner dans n'importe quel stade de Ligue 1.

Le Havre est prudent avant de croiser l'OL