Paulo Fonseca meilleur entraîneur de Ligue 1, c'est Le Havre qui le dit

sale bat**d et leur premier but c'est pas limite une offrande?Nico Anelka a pas du aller assez fort pour te tarter
La main aller pas dans la direction du ballon pour l arrêter
Le Real depuis l'été 2025... tentative de recrutement sur : Pacho Hakimi Nuno Mendes Vitinha Ruiz Doué Et maintenant Neves... 😂
Les ordres de la VAR sont surement les mêmes qu'au rugby , n'arrêter le match quand cas d'erreur manifaite de l'arbitre
T inquiète la var a visionner les images, même sans être appelé par l arbitre ,
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|25
|18
|2
|5
|48
|21
|27
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|46
|25
|14
|4
|7
|40
|27
|13
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|36
|25
|10
|6
|9
|34
|34
|0
|34
|25
|8
|10
|7
|35
|39
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|27
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|-12
|26
|25
|6
|8
|11
|20
|32
|-12
|24
|25
|6
|6
|13
|30
|48
|-18
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
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Didier Digard revient sur le parcours « pour l’instant très correct » de son équipe et souligne qu’il faudra encore batailler, avec l’aide du public havrais, pour sceller l’objectif maintien. 👊 L’entretien complet 👉 urls.fr/3HCvbj