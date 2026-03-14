L'OM aidé par l'arbitrage, il dit toute la vérité et ça fait mal

La polémique enfle sur les réseaux sociaux depuis vendredi soir en raison d’un potentiel penalty oublié en faveur de l’AJ Auxerre en fin de match face à l’Olympique de Marseille au Vélodrome.

Y avait-il penalty pour l’AJ Auxerre à la fin du match contre l’Olympique de Marseille vendredi soir au Vélodrome ? La question se pose alors que de nombreux supporters de l’OL, de Lille ou encore de Rennes et Strasbourg ont enflammé la toile ces dernières heures. En cause, une potentielle main d’Emerson en pleine surface de réparation à quelques minutes du coup de sifflet final et alors que le score était de 1-0 en faveur des hommes d’Habib Beye. La réalisation de Ligue1+ ne s’est pas attardée sur cette action. En direct, aucun ralenti n’a été proposé.

Penalty ou pas contre l'OM, il a tranché

La VAR n’a pas non plus appelé l’arbitre du match Marc Bollengier pour l’inviter à revoir les images. Ce qui n’empêche que pour les concurrents de l’OM dans la course au podium, la faute et le penalty étaient incontestables. Ce que dément fermement le compte @MPGLaurent, suivi par plus de 20.000 followers sur X et pour qui avec l’unique angle disponible, il est impossible d’affirmer qu’il devait y avoir penalty pour l’AJA. « Donc là, on a une masse de supporters lyonnais, lillois et monégasques qui s'excitent depuis hier sur ça???? Avec cette seule image et juste cet angle???? » s’interroge-t-il d’abord avant de poursuivre.

« Moi je veux bien mais avec ce seul angle, la seule chose dont on est sûr c'est : - le marseillais avance en mettant bien les bras le long de son corps ; - la frappe lui tape le bras à pleine vitesse ce qui évidemment (c'est de la biomécanique...) a pour effet de décoller son bras du corps… ». Et enfin de conclure. « Donc avant de crier au scandale, il serait bon d'avoir d'autres angles et notamment une image venant de derrière les buts pour voir s'il y a mouvement de bras pour agrandir la surface de son corps ou pas (ce qui justifierait un pénalty). Mais juste avec ça, y'a rien à siffler pour le moment » analyse @MPGLaurent, pour qui les supporters des concurrents de l’OM ont faux sur toute la ligne en réclamant avec autant de véhémence un penalty en faveur de l’AJ Auxerre.

Reste que les images sont sujettes à interprétation et pour certains, Emerson décolle son bras bien avant que le ballon touche sa main. D’autres estiment que le défenseur italien avait bien le bras collé au corps, raison pour laquelle le penalty n’a pas été donné à Auxerre. Quoi qu’il en soit, Marseille n’a pas été malheureux avec cette décision arbitrale, ce qui a grandement aidé à récolter trois points au terme d’un match laborieux vendredi.