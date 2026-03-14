PSG : Sébastien Tarrago détruit encore Paris

Malgré la nette victoire du PSG face à Chelsea (5-2), Sébastien Tarrago estime que ce résultat n'est pas le fruit d'une énorme performance du club de la capitale, mais d'une faillite collective des Blues.

L'Equipe ne voit pas pourquoi il faut se réjouir pour le PSG, alors que le niveau général n'était pas réellement si bon que cela. Le Paris Saint-Germain ne crie pas victoire, mais la formation de Luis Enrique arrivera tout de même avec un gros avantage mardi soir à Stamford Bridge en Ligue des champions . Face au club anglais, qui l'avait largement dominé en finale du Mondial des Clubs, les champions d'Europe ont été d'une efficacité clinique, alors que la formation parisienne arrivait en plein doute sur cette rencontre. Pour Sébastian Tarrago, cette nette victoire du PSG ne doit pas cacher la réalité, du moins la sienne, à savoir que Paris doit surtout remercier le craquage complet de Chelsea en seconde période. Le journaliste dene voit pas pourquoi il faut se réjouir pour le PSG, alors que le niveau général n'était pas réellement si bon que cela.

Le PSG ne marchait pas sur la gueule de Chelsea - Sébastien Tarrago, journaliste de L'Equipe

Sébastien Tarrago, qui n'a pas la langue dans la poche, a attaqué le Paris Saint-Germain bille en tête. « Je constate qu’il y a eu à la 74e minute du match le troisième but du Paris Saint-Germain sur une erreur absolument délirante du gardien de but de Chelsea. Mais jusqu’à ce moment là, il n’y avait pas une équipe du PSG qui marchait sur la gueule de celle de Chelsea. Il se trouve qu’après Chelsea a fait n’importe quoi après, ils ont complètement lâché le guidon et derrière le PSG gagne 5-2. Mais je ne vois pas en quoi le PSG surclassait Chelsea. J’ai croisé des supporters parisiens, ils étaient contents du résultat, ils avaient passé une super soirée, mais ils étaient bien conscients que leur équipe était moyenne », a lancé le journaliste de L'Equipe. On verra mardi soir à Londres si cette analyse avait du sens, ou pas.