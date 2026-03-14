Mnemoi

L’ASSE tient le nouveau Wesley Fofana

ASSE14 mars , 16:30
parEric Bethsy
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Arrivé à l’AS Saint-Etienne l’été dernier, le jeune Naoufan Mnemoi suscite beaucoup d’espoirs. Le défenseur central est déjà comparé à Wesley Fofana. Et pour cause, les deux joueurs possèdent de nombreux points communs.
Depuis sa prise de pouvoir en juin 2024, Kilmer Sports Ventures mise essentiellement sur la jeunesse. Le propriétaire de l’AS Saint-Etienne met l’accent sur des recrues prometteuses, sans oublier le centre de formation qui alimente l’effectif de Philippe Montanier. L’entraîneur des Verts se réjouit par exemple des performances de Kévin Pedro qui s’est solidement installé dans le onze. Il faut croire que le club stéphanois possède la recette pour former d’excellents défenseurs. Car après le latéral droit de 20 ans, un autre talent fait beaucoup parler au sein de l’académie.

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Il s’agit de Naoufan Mnemoi (à droite sur la photo) qui, malgré ses 16 bougies soufflées en janvier dernier, évolue déjà avec les U17 stéphanois. Le défenseur central arrivé l’été dernier en provenance du pôle espoir d’Aix-en-Provence impressionne et montre pas mal de similitudes avec un certain Wesley Fofana. Pour commencer, les deux joueurs sont nés à Marseille et sont passés par le célèbre club d’Air Bel dont un éducateur les comparaient déjà. « Entre ses débuts en U13 et son passage en U15, Naoufan a énormément progressé, commentait le technicien pour Peuple Vert en septembre dernier. Je retrouve chez lui beaucoup de similitudes avec Wesley Fofana, que j’ai également connu. »
Les comparaisons ne s’arrêtent pas là. En plus de leur profil, les deux défenseurs centraux sont maintenant représentés par la même agence. L’international U16 français a aussi confié ses intérêt à DWMA. C’est peut-être un bon présage pour Naoufan Mnemoi, décrit comme un jeune talentueux, travailleur et discret. Et à qui l’AS Saint-Etienne prédit un bel avenir, en espérant que sa nouvelle pépite sera moins gênée par des pépins physiques au cours de sa carrière.
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