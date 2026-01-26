PSG : Dro Fernandez signe à Paris jusqu'en 2030

C'est désormais officiel, Dro Fernandez s'est engagé avec le PSG jusqu'en 2030. Le milieu de terrain espagnol de 18 ans portera le numéro 27.

Je suis très heureux et très fier de rejoindre le Paris Saint-Germain. C’est un moment de grande fierté pour moi et pour ma famille. Le PSG est un club immense que je suis depuis que je suis enfant, où de grandes légendes ont marqué l’histoire. Aujourd’hui, j’ai énormément d’envie et de motivation à l’idée de jouer et tout donner pour ce maillot », a confié Dro Fernandez après l'officialisation de sa signature au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain tient son premier renfort du mercato hivernal. En effet, ce lundi soir, les champions d'Europe ont confirmé la signature pour quatre ans de Dro Fernandez, libéré de son contrat avec le FC Barcelone. «», a confié Dro Fernandez après l'officialisation de sa signature au Paris Saint-Germain.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Dro Fernández. Le milieu de terrain espagnol de 18 ans, qui portera le numéro 27, a signé un contrat avec les Rouge & Bleu jusqu’en 2030. Cette signature s’inscrit pleinement dans la stratégie sportive du Club, résolument tournée vers la jeunesse et le talent.

Né à Nigrán (Espagne) le 12 janvier 2008, Pedro Fernández, surnommé « Dro », débute le football dès l’âge de 4 ans au sein du club de sa ville natale, l’ED Val Miñor Nigrán. Il rejoint ensuite le FC Barcelone en 2022, où il poursuit sa formation durant 3 saisons. Évoluant principalement dans l’entrejeu, le polyvalent milieu de terrain se distingue très rapidement par sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à évoluer entre les lignes.

Lors de la saison 2024-2025, à seulement 16 ans, Dro Fernández est surclassé avec l’équipe U19 du FC Barcelone. Il s’impose alors comme l’un des grands artisans du sacre en UEFA Youth League 2025, apportant sa créativité, sa justesse dans les derniers mètres et sa capacité à se projeter vers l’avant. Il prend part à 7 rencontres dans la compétition et inscrit 2 buts décisifs, dont celui de la victoire (4-2) face aux Young Boys de Berne. Sur la scène nationale, il contribue également au doublé Championnat (División de Honor) - Copa del Rey Juvenil.

Après avoir brillé lors de la tournée estivale au Japon, où son aisance technique et sa capacité d’adaptation au haut niveau se confirment, il inscrit son premier but avec l’équipe première du FC Barcelone face au Vissel Kobe le 27 juillet 2025. Quelques mois plus tard, il effectue ses débuts officiels en septembre 2025 sous les couleurs blaugrana. À ce jour, le milieu de terrain totalise 5 apparitions, dont 4 en championnat et une en Ligue des Champions, compétition lors de laquelle il délivre sa première passe décisive le 21 octobre 2025, lors d’un succès (6-1) face à l’Olympiakos.

Sur le plan international, Dro Fernández évolue régulièrement avec les catégories de jeunes de la Roja. Avec la sélection d’Espagne U17, il affiche un bilan de 9 sélections pour 4 buts inscrits. Il s’illustre notamment lors des qualifications pour le Championnat d’Europe U17 2025, en disputant 3 matches et en inscrivant le but de la victoire (1-0) face à la Norvège en mars 2025. Promu avec l’équipe d’Espagne U18, il y compte 3 sélections, dont une dernière apparition face à la Roumanie le 14 octobre 2025. En ajoutant ses années en U15, U16 et U17, son bilan s'élève à 24 sélections internationales officielles », rappelle le PSG, pas peu fier d'avoir convaincu une pépite du Barça de signer.