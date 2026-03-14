Nantes : Halilhodzic annonce déjà son départ

Dans une situation très dangereuse pour son maintien en Ligue 1, le FC Nantes a fait appel à Vahid Halilhodzic pour mener une opération comando.

17e de Ligue 1 avec deux points de retard sur Auxerre et sept unités de retard sur l’OGC Nice, le FC Nantes est dans une situation très inconfortable. En grand danger pour son maintien en Ligue 1, le pensionnaire de La Beaujoire a arrêté les frais avec Ahmed Kantari, remercié par Waldemar Kita après la défaite face à Angers la semaine passée. Pour le remplacer, de nombreux noms avaient été évoqués, dont certains en interne. Mais contre toute attente, c’est Vahid Halilhodzic qui a fait son grand retour au FC Nantes

Halilhodzic partira à la fin de la saison

Une nomination totalement inattendue de la part de celui qui a notamment entraîné le PSG ou encore la sélection marocaine. Mais avant son premier match avec Nantes depuis son retour, ce dimanche face à Strasbourg, Vahid Halilhodzic a fait la promesse qu’il ne se projetait pas à long terme avec les Canaris. Un départ en fin de saison est inévitable, peu importe le classement final du FCN. « Je suis venu pour le FC Nantes. Rester après cette saison ? Impossible. Je suis là pour 9 matchs. Pourquoi pas plus ? Non. Je suis venu ce matin à 7h30, je vais partir vers 21h. Qui peut tenir ça ? Je dois vivre ici, je dois voir mes petits-enfants. J'ai ma femme » a confié Coach Vahid, avant de poursuivre.

« Vous pouvez demander aux joueurs comment ça se passe. Déjà, ce matin, ils ont fait une bonne séance, ça travaille. Ils ont retrouvé un peu de joie. J'aime bien taquiner. Combien de chances de se sauver ? On verra après Strasbourg. L'espoir grandira si on gagne. Je peux vous faire du violon mais... Je dis la vérité. Je n'ai pas peur. Le match contre Strasbourg sera décisif » a prévenu Vahid Halilhodzic, très cash sur son avenir ainsi que sur les chances de maintien de son équipe. Un discours très cash qui a aussi pour but de vite mobiliser les joueurs avant la réception de Strasbourg. Un match pour lequel Nantes ne sera pas favori face à un prétendant à l’Europe.