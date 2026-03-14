Nasser Al-Khelaifi - PSG
Nasser Al-Khelaifi - PSG

Le PSG va jouer un match à 105 millions d'euros

PSG14 mars , 14:30
parClaude Dautel
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Le PSG est en ballotage favorable contre Chelsea, même si les champions d'Europe devront confirmer à Stamford Bridge leur net succès du match aller. Face aux Blues, Paris a l'occasion de faire gonfler ses recettes.
On ne prête qu'aux riches, et en la matière le Paris Saint-Germain se porte très bien, merci pour lui. La saison passée, la victoire parisienne en Ligue des champions a rapporté un peu moins de 145 millions d'euros au club de la capitale, pour le plus grand bonheur de Nasser Al-Khelaifi, lequel veut que le PSG finisse par s'autofinancer. Cette année, on ne sait pas où s'arrêtera le parcours du club français, mais les chiffres s'affolent déjà pour Paris. Avant même de savoir s'il passera le stade des huitièmes de finale de la C1, même si le 5-2 du match aller donne déjà une tendance, le Paris Saint-Germain a déjà la certitude de toucher au moins 93 millions d'euros cette saison pour son parcours européen. Et si le PSG élimine Chelsea, alors ce montant va grimper brutalement.

Le PSG va continuer à rouler sur l'or

Le site spécialisé Sportune révèle en effet qu'en cas de qualification pour les quarts de finale, où l'équipe de Luis Enrique pourrait retrouver Galatasaray ou Liverpool, le Paris Saint-Germain touchera au moins 105 millions d'euros. En effet, l'enveloppe distribuée aux équipes qualifiées pour les quarts de finale est de 12,5 millions d’euros par équipe, ce qui portera pour l'instant le total des gains parisiens à ces fameux 105ME. Au prochain tour, ce seront 15ME qui seront cette fois en jeu, et ensuite 18,5ME pour les finalistes de la Ligue des champions, avec un petit bonus de 6,5 millions d'euros pour le lauréat de la finale qui cette année se jouera au stade Ferenc-Puskás de Budapest le 30 mai prochain.
Cette saison, le Paris Saint-Germain dispose d'un budget colossal de 880 millions d’euros, alors même que les droits TV français s'écroulent pour les clubs de Ligue 1. Mais pour être un géant européen, il faut s'aligner sur ce genre de montant, et les 93 millions d'euros déjà acquis sont une grosse somme, mais pas cela ne suffit pas pour Paris. Alors depuis Doha, où il a assisté au match aller contre Chelsea, Nasser Al-Khelaifi espère que le scénario de mardi prochain à Stamford Bridge ne le contrarie pas trop sportivement et financièrement.
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Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
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57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
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192647151936-17
17
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172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

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