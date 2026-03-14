Ligue 1
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Lorient - Lens : Les compos (17h sur beIN Sports 1)

Ligue 114 mars , 16:18
parEric Bethsy
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Lorient : Mvogo - Meïté, Talbi, Faye - Le Bris, Avom, Cadiou, Kouassi - Makengo, Karim - Dieng.
Lens : Risser - Ganiou, Celik, Sarr - Abdulhamid, Sangaré, Thomasson, Udol - Thauvin, Edouard, Sima.
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Derniers commentaires

PSG : Sébastien Tarrago détruit encore Paris

sale bat**d et leur premier but c'est pas limite une offrande?Nico Anelka a pas du aller assez fort pour te tarter

L'OM aidé par l'arbitrage, il dit toute la vérité et ça fait mal

La main aller pas dans la direction du ballon pour l arrêter

Le Real contacte une star du PSG, ce n'est pas Vitinha

Le Real depuis l'été 2025... tentative de recrutement sur : Pacho Hakimi Nuno Mendes Vitinha Ruiz Doué Et maintenant Neves... 😂

L'OM aidé par l'arbitrage, il dit toute la vérité et ça fait mal

Les ordres de la VAR sont surement les mêmes qu'au rugby , n'arrêter le match quand cas d'erreur manifaite de l'arbitre

L'OM aidé par l'arbitrage, il dit toute la vérité et ça fait mal

T inquiète la var a visionner les images, même sans être appelé par l arbitre ,

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

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