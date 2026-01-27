Le PSG va encore humilier le Barça

Le PSG apprécie les joueurs du FC Barcelone. Après Dro, c'est Marcus Rashford qui pourrait amener de la dimension physique et de l'efficacité. L'attaque se prépare pour l'été prochain.

Pour des raisons assez surprenantes, le PSG a payé une somme supérieure à la clause libératoire pour s’offrir Dro Fernandez, le milieu de terrain prometteur du club catalan à qui il restait six mois de contrat. Joan Laporta a confié sa surprise de voir son jeune joueur partir pour le Paris SG alors qu’il pensait le voir prolonger son contrat. Mais la clause libératoire lui a permis d’écouter ce qu’on avait à lui dire ailleurs, et Dro a signé pour le champion d’Europe, estimant avoir un meilleur projet face à lui.

Rashford fait rêver le PSG depuis longtemps

Si Nasser Al-Khelaïfi a mis les formes en discutant avec les dirigeants barcelonais, cela n’empêche pas le PSG de continuer à tourner autour d’un joueur actuellement à Barcelone. Il s’agit de Marcus Rashford, qui apporte sa pierre à d’édifice chez les Blaugrana, et se verrait bien rester au Barça à l’issue de son prêt. Mais pour cela, il faut que le club catalan mette 35 millions d’euros sur la table, et trouve un accord avec l’Anglais sur son futur salaire, qui ne sera plus en partie pris en charge par Manchester United. Actuellement, le Barça ne paye que 75 % du salaire de Rashford, mais la somme totale rebute clairement Joan Laporta.

Une occasion en or selon Football Insider, qui souligne que le PSG va tenter sa chance pour recruter un joueur capable d’apporter de la puissance et de l’expérience à l’attaque parisienne, mais aussi une bonne dose d’efficacité. C’est ce qui pêche actuellement dans l’équipe de Luis Enrique. Nasser Al-Khelaïfi est un admirateur de longue date de Marcus Rashford, qui l’avait impressionné lors de la Coupe du monde au Qatar en 2022.