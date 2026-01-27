ICONSPORT_282994_0097

Le PSG va encore humilier le Barça

PSG27 janv. , 12:00
parGuillaume Conte
0
Le PSG apprécie les joueurs du FC Barcelone. Après Dro, c'est Marcus Rashford qui pourrait amener de la dimension physique et de l'efficacité. L'attaque se prépare pour l'été prochain.
Pour des raisons assez surprenantes, le PSG a payé une somme supérieure à la clause libératoire pour s’offrir Dro Fernandez, le milieu de terrain prometteur du club catalan à qui il restait six mois de contrat. Joan Laporta a confié sa surprise de voir son jeune joueur partir pour le Paris SG alors qu’il pensait le voir prolonger son contrat. Mais la clause libératoire lui a permis d’écouter ce qu’on avait à lui dire ailleurs, et Dro a signé pour le champion d’Europe, estimant avoir un meilleur projet face à lui.

Rashford fait rêver le PSG depuis longtemps

Si Nasser Al-Khelaïfi a mis les formes en discutant avec les dirigeants barcelonais, cela n’empêche pas le PSG de continuer à tourner autour d’un joueur actuellement à Barcelone. Il s’agit de Marcus Rashford, qui apporte sa pierre à d’édifice chez les Blaugrana, et se verrait bien rester au Barça à l’issue de son prêt. Mais pour cela, il faut que le club catalan mette 35 millions d’euros sur la table, et trouve un accord avec l’Anglais sur son futur salaire, qui ne sera plus en partie pris en charge par Manchester United. Actuellement, le Barça ne paye que 75 % du salaire de Rashford, mais la somme totale rebute clairement Joan Laporta.
Une occasion en or selon Football Insider, qui souligne que le PSG va tenter sa chance pour recruter un joueur capable d’apporter de la puissance et de l’expérience à l’attaque parisienne, mais aussi une bonne dose d’efficacité. C’est ce qui pêche actuellement dans l’équipe de Luis Enrique. Nasser Al-Khelaïfi est un admirateur de longue date de Marcus Rashford, qui l’avait impressionné lors de la Coupe du monde au Qatar en 2022.
« On dirait bien que Rashford veut rester au Barça, et que le Barça veut le garder. Mais United a encore un moyen de pression sur le Barça, chez qui le moindre euro compte. United veut le vendre désormais, mais si le PSG arrive avec une offre décente, ils vont la prendre en compte. Et Rashford sait que le PSG peut être une bonne option pour lui. Ce n’est donc pas aussi simple que ça pour le Barça en ce moment », a souligné Keith Wyness, ancien dirigeant de Premier League qui suit le mercato de près pour Football Insider. Une porte ouverte pour le PSG, qui pourrait faire encore un peu plus rager le FC Barcelone l’été prochain.
0
Articles Recommandés
officiel still quitte lens et fonce a southampton iconsport 259812 0153 393265
Ligue 1

L1 : Will Still renvoie son CV à toute la Ligue 1

ICONSPORT_283183_0187
PSG

PSG : Le fiasco Chevalier, Pierre Ménès est cash

ICONSPORT_283307_0050
OL

OL : Cette recrue à 4 ME n'est pas satisfaite

ICONSPORT_282908_0254
Monaco

Monaco : Une hygiène de vie désastreuse, les joueurs accusés !

Fil Info

27 janv. , 13:40
L1 : Will Still renvoie son CV à toute la Ligue 1
27 janv. , 13:20
PSG : Le fiasco Chevalier, Pierre Ménès est cash
27 janv. , 13:00
OL : Cette recrue à 4 ME n'est pas satisfaite
27 janv. , 12:40
Monaco : Une hygiène de vie désastreuse, les joueurs accusés !
27 janv. , 12:20
OM : Accord secret pour la signature d’un attaquant ?
27 janv. , 11:40
OL : Il quitte Lyon et met l'Espagne à ses pieds
27 janv. , 11:20
L’Espagne retire au Maroc la finale de la Coupe du monde
27 janv. , 11:13
LdC : L'infirmerie se vide enfin au PSG

Derniers commentaires

L1 : Will Still renvoie son CV à toute la Ligue 1

Sur le moment j'ai cru que c'était Will Smith qui envoyait son CV lol

OL : Cette recrue à 4 ME n'est pas satisfaite

Et puis à 3-0 à ce moment du match, tu peux tomber dans une forme de facilité, dans un gros match, il aurait surement passé à greif sans prise de risque

Meilleur que l’OL en Ligue 1, ça n’existe pas

En tout cas il est pas le fruit d'une union entre professeurs de français...

Meilleur que l’OL en Ligue 1, ça n’existe pas

Exact tout est encore possible

OM : De Zerbi fait encore la victime, Dugarry se lâche

mec le site ne t'appartient pas viens pas defendre un gars qui est sur tout les post ol tu fais du csc et non personne n'insulter fonseca par contre vous ya une defaite de zerbi c une merde ya une victoire c'est le meilleur du monde mdr niveau hypocrisie vous etes au top

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading