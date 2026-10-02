Le Portugal supplie Cristiano Ronaldo de revenir
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Le Portugal supplie Cristiano Ronaldo de revenir

Foot Europeen
parCorentin Facy
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Cristiano Ronaldo a claqué la porte de la sélection portugaise lors de ce rassemblement et peut-être de façon définitive. Un scénario auquel la fédération ne veut pas croire puisqu’elle souhaite le retour de CR7.
La sélection portugaise ne s’attendait sans doute pas à vivre un rassemblement aussi agité. Sur le plan des résultats, le bilan du nouveau sélectionneur Jorge Jesus est impeccable avec trois succès de rang contre le Pays de Galles (1-0), la Norvège (1-2) et le Danemark (2-4). L’affaire Cristiano Ronaldo a en revanche provoqué un véritable séisme au Portugal. Sur le banc en Norvège, CR7 n’a pas du tout digéré de s’échauffer pendant trente minutes sans entrer en jeu. Dès le lendemain, la star d’Al-Nassr prenait ses valises et quittait le rassemblement.
La presse portugaise révélait dans la foulée que Cristiano Ronaldo avait pris la décision de claquer définitivement la porte de la sélection et d’acter sa retraite internationale. Un scénario que la fédération portugaise n’a pas vu venir selon Marca, qui explique ce vendredi que l’idée est de recoller les morceaux, plutôt que d’envenimer la situation. Le journal espagnol affirme en effet que la fédération portugaise de football veut faire la paix avec Cristiano Ronaldo. Une réunion est prévue en ce sens la semaine prochaine, avec l’objectif de rétablir la relation avec le joueur.

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La fédération portugaise estime que Crstiano mérite une fin de carrière « digne et respectueuse » et ne veut donc pas tourner la page de cette façon. Reste à voir ce qu’en pensera l’ancien joueur de la Juventus Turin, de Manchester United et du Real Madrid. Lors du prochain rassemblement, le Portugal accueillera le Danemark et se déplacera au Pays de Galles à l’occasion d’une trêve plus classique avec seulement deux matchs. L’occasion de revoir Cristiano Ronaldo sous le maillot vert et rouge du Portugal, au moins une dernière fois ? Réponse dans un mois et demi.
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Vente OM : McCourt a pris sa décision

là dessus on est d'accord. Après si on admet tes hypothèse je dis pas que ton raisonnement est faux, mais il faut les admettre... ce qui est encore aléatoire

Vente OM : McCourt a pris sa décision

Non, je ne te dis pas que c'est vendu, loin de là, et encore moins à qui... donc rien a voir 😉

Vente OM : McCourt a pris sa décision

on verra bien, pour l'instant on dirait du Vézirian ;)

Vente OM : McCourt a pris sa décision

Si tu veux le prendre ainsi 😉 Après il y a eu énormément de journaux et "insiders" qui parlent d'un McCourt vendeur, je ne fais que m'appuyer sur ces nombreuses occurrences relayant cette info

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