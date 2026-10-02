EdF : Rabiot titulaire avec Cherki et Da Cunha

Th4nathos : https://uploads.disquscdn.com/images/6c93cadbdc2d5e2c352a81cee5c00820454b38bec82bd89e67633d0e2d3db0c9.png https://uploads.disquscdn.com/images/ba2969ac30f7369d7d4ce8ce8b04c3588e334ed3d2524b73a0c22e3583ac37b8.png Il a apprécié le match et la qualité du jeu, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il veut venir.^^
là dessus on est d'accord. Après si on admet tes hypothèse je dis pas que ton raisonnement est faux, mais il faut les admettre... ce qui est encore aléatoire
Non, je ne te dis pas que c'est vendu, loin de là, et encore moins à qui... donc rien a voir 😉
on verra bien, pour l'instant on dirait du Vézirian ;)
Si tu veux le prendre ainsi 😉 Après il y a eu énormément de journaux et "insiders" qui parlent d'un McCourt vendeur, je ne fais que m'appuyer sur ces nombreuses occurrences relayant cette info
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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🚨Rayan Cherki et Adrien Rabiot vont accompagner Lucas Da Cunha au milieu pour France - Italie. Zinédine Zidane veut voir de nouvelles associations pour cette rencontre. @RMCsport