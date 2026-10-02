EdF : Rabiot titulaire avec Cherki et Da Cunha

La composition officielle de l'équipe de France pour le choc face à l'Italie ce vendredi n'a pas encore été révélée mais les premières indiscrétions tombent. Pressenti remplaçant, Adrien Rabiot va démarrer.

Selon les informations de Fabrice Hawkins, le joueur de l'AC Milan sera préféré à Manu Koné pour démarrer aux côtés de Lucas Da Cunha et de Rayan Cherki dans un trio qui sera donc inédit. En défense, Jérémy Jacquet a également reçu les faveurs de Zinedine Zidane. Le défenseur de Liverpool va démarrer au côté du patron de la défense Dayot Upamecano. Les latéraux seront Adrien Truffert à gauche et Jules Koundé à droite, sauf surprise. Enfin en attaque, le trio Doué-Olise-Dembélé est attendu.