EdF : Dembélé et Doué, cet Italien en fait des cauchemars

EdF : Dembélé et Doué, cet Italien en fait des cauchemars

Equipe de France
parGuillaume Conte
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La puissance de feu de l'équipe de France, portée par deux joueurs du PSG, fait peur à l'Italie. Certains de ses défenseurs sont encore traumatisés de la finale de la Ligue des Champions avec l'Inter.
26 mai 2025. Cette date marque à tout jamais l’histoire du PSG, car c’est celle du premier titre en Ligue des Champions. En finale face à l’Inter Milan, les joueurs parisiens ont réalisé un véritable récital en s’imposant 5-0. Une leçon de football qui a marqué les esprits en Italie, où les joueurs lombards se voyaient quasiment favoris de cette finale en raison de leur expérience, et de leur régularité à ce niveau.
Alessandro Bastoni faisait partie de ces défenseurs qui ont vu les vagues déferler sans cesse sur son but, pour craquer de tous les côtés. Et au moment d’affronter l’équipe de France ce vendredi soir à Saint-Denis, l’Italien n’est pas rassuré de constater que Désiré Doué et Ousmane Dembélé seront sur la pelouse du Stade de France.

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Le joueur de l’Inter Milan n’a pas caché son traumatisme toujours bien vivant de cette nuit de mai 2025. « Comment arrêter Dembélé ? Vu comment s'est passé mon dernier affrontement contre lui, ce n'est pas à moi qu'il faut demander comment contrer Dembélé. Ce n'est assurément pas facile, c'est un joueur incroyable. Le match contre lui et Doué a été ma pire soirée. Nous affrontons deux des cinq meilleurs joueurs au monde », a reconnu Alessandro Bastoni, qui a prévenu ses compatriotes de la nécessité de défendre ensemble pour ne pas laisser de duels et d’espaces aux attaquants français.
L’Italie aborde en tout cas ce match face à la France avec une bonne dose d’humilité en raison de ses performances récentes très décevantes. Et le traumatisme de la fessée donnée par le PSG est visiblement encore toujours très vivant dans l’esprit de certains joueurs milanais. Alessandro Bastoni va toutefois devoir s’accrocher, car il affrontera les Bleus deux fois en quelques jours dans cette Ligue des Nations.
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Th4nathos : https://uploads.disquscdn.com/images/6c93cadbdc2d5e2c352a81cee5c00820454b38bec82bd89e67633d0e2d3db0c9.png https://uploads.disquscdn.com/images/ba2969ac30f7369d7d4ce8ce8b04c3588e334ed3d2524b73a0c22e3583ac37b8.png Il a apprécié le match et la qualité du jeu, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il veut venir.^^

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là dessus on est d'accord. Après si on admet tes hypothèse je dis pas que ton raisonnement est faux, mais il faut les admettre... ce qui est encore aléatoire

Vente OM : McCourt a pris sa décision

Non, je ne te dis pas que c'est vendu, loin de là, et encore moins à qui... donc rien a voir 😉

Vente OM : McCourt a pris sa décision

on verra bien, pour l'instant on dirait du Vézirian ;)

Vente OM : McCourt a pris sa décision

Si tu veux le prendre ainsi 😉 Après il y a eu énormément de journaux et "insiders" qui parlent d'un McCourt vendeur, je ne fais que m'appuyer sur ces nombreuses occurrences relayant cette info

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