EdF : Zidane plus sexy que Deschamps, Lizarazu est fan

EdF : Zidane plus sexy que Deschamps, Lizarazu est fan

Equipe de France
parCorentin Facy
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En seulement deux matchs sous Zinedine Zidane, l’équipe de France affiche déjà un visage différent. Le milieu de terrain a notamment évolué, avec des profils comme Da Cunha, Cherki ou Akliouche et Camavinga.
Dès sa conférence de presse de présentation en tant que nouveau sélectionneur de l’équipe de France, Zinedine Zidane avait annoncé la couleur. L’ancien entraîneur du Real Madrid avait très tôt confié sa volonté d’avoir une équipe joueuse, technique et capable d’assumer la possession du ballon. Zidane a joint la parole aux actes en alignant des profils très créatifs dans un milieu à trois, que ce soit face à la Turquie avec Koné, Rabiot et Cherki ou contre la Belgique avec Da Cunha, Akliouche et Camavinga. Ce vendredi face à l’Italie au Stade de France, un milieu composé de Da Cunha, Cherki et Koné est annoncé.
Les observateurs sont déjà conquis par cette nouvelle touche de fraîcheur et de technique. Sans trop critiquer Didier Deschamps, Bixente Lizarazu est bien obligé de s’avouer séduit. « Contre la Belgique, un joueur comme Lucas Da Cunha a fait une belle démonstration de maîtrise technique. Je ne veux pas tirer de conclusion hâtive, parce que le haut niveau, c'est la régularité, mais j'ai adoré son match » détaille d’abord le champion du monde 1998 dans L’Equipe avant de poursuivre.

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« Intégrer à ce milieu à trois Rayan Cherki ou Maghnes Akliouche apporte aussi une autre vision de ce que peut être le milieu. Ce changement de philosophie au milieu de terrain est peut-être le premier grand marqueur de l'ère Zidane, avec des progrès illustrés par le pourcentage record de passes réussies dans la moitié de terrain de l'adversaire en Belgique » explique-t-il, puis de conclure.
« En changeant les profils de certains joueurs, avec trois milieux techniques et une organisation spécifique, on peut jouer différemment en maîtrisant mieux le match techniquement. Le football, c'est quand même plus agréable quand on a le ballon. En intégrant ces nouvelles idées, ça ne nous empêche pas de conserver notre jeu de transition qui correspond à la qualité de nos attaquants » a analysé le consultant de TF1. Des promesses que l’on souhaite encore voir en oeuvre ce vendredi face à l’Italie dans un Stade de France comble et déjà acquis à la cause de Zinedine Zidane.
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là dessus on est d'accord. Après si on admet tes hypothèse je dis pas que ton raisonnement est faux, mais il faut les admettre... ce qui est encore aléatoire

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Non, je ne te dis pas que c'est vendu, loin de là, et encore moins à qui... donc rien a voir 😉

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on verra bien, pour l'instant on dirait du Vézirian ;)

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Si tu veux le prendre ainsi 😉 Après il y a eu énormément de journaux et "insiders" qui parlent d'un McCourt vendeur, je ne fais que m'appuyer sur ces nombreuses occurrences relayant cette info

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