OM : Stéphane Richard soulève son premier trophée

OM : Stéphane Richard soulève son premier trophée

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parCorentin Facy
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Dans un communiqué officiel publié ce vendredi, la Ligue de Football Professionnel a sacré l’OM aux Trophées Sports et management.
Enfin un titre pour l’Olympique de Marseille, mais celui-ci est assez inattendu. Il salue en revanche une action louable de la part du club phocéen. Dans un communiqué publié ce vendredi, la Ligue de Football Professionnel a sacré l’OM dans la catégorie « Sport Santé » pour son engagement auprès de la population victime de handicaps.
« L’OM a été récompensé dans la catégorie « Sport Santé » pour son projet « OM Foot Amputés », qui permet à des joueurs amputés de pratiquer le football sous les couleurs du club et contribue à donner davantage de visibilité au handisport » explique la LFP sur X, avant de poursuivre. « Le trophée a été remis à Stéphane Richard, président de l’OM, en présence de Lucie Venet, Déléguée générale de Treizième Homme » écrit la Ligue sur ses réseaux. Une belle action et une belle initiative de l’OM, lancée sous Pablo Longoria et dont le club olympien récolte aujourd’hui les fruits avec cette belle mise en lumière.

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Un autre club français a par ailleurs été mis à l’honneur lors de cette cérémonie, le Paris FC : « Le PFC a remporté le trophée « Acteurs du sport professionnel » pour la VINCI Mixed Cup, première compétition européenne U15 mixte de haut niveau. Le prix a été remis à Pierre Ferracci, président du Paris FC, accompagné de Sabine Granger, directrice générale de VINCI Autoroutes » peut-on lire sur le communiqué officiel de la Ligue de Football Professionnel.
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Vente OM : McCourt a pris sa décision

là dessus on est d'accord. Après si on admet tes hypothèse je dis pas que ton raisonnement est faux, mais il faut les admettre... ce qui est encore aléatoire

Vente OM : McCourt a pris sa décision

Non, je ne te dis pas que c'est vendu, loin de là, et encore moins à qui... donc rien a voir 😉

Vente OM : McCourt a pris sa décision

on verra bien, pour l'instant on dirait du Vézirian ;)

Vente OM : McCourt a pris sa décision

Si tu veux le prendre ainsi 😉 Après il y a eu énormément de journaux et "insiders" qui parlent d'un McCourt vendeur, je ne fais que m'appuyer sur ces nombreuses occurrences relayant cette info

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