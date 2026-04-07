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Liverpool fait l'impasse sur le PSG, la bombe anglaise

PSG07 avr. , 12:00
parCorentin Facy
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Liverpool affronte le PSG en quart de finale aller de Ligue des Champions ce mercredi. Un match qui n’est pas du tout prioritaire pour les Reds, largués en Premier League et en grand danger.
Battu par Brighton la semaine dernière et balayé par Manchester City en FA Cup ce week-end, Liverpool est en crise. Arne Slot est sur un siège éjectable avant le match face au Paris Saint-Germain ce mercredi en quart de finale aller de Ligue des Champions au Parc des Princes. Une victoire de Liverpool dans la capitale française donnerait un peu d’air au manager néerlandais, alors que le nom de Xabi Alonso est déjà évoqué avec insistance dans l’optique de la saison prochaine. Néanmoins, aux yeux de la légende du club Steven Gerrard, la double-confrontation contre le PSG ne doit pas être une priorité pour Liverpool.
L’ex-capitaine des Reds estime que le match contre Fulham ce week-end est le plus important de la semaine. En cause, le classement de Liverpool qui n’est actuellement pas dans le top 4 qualificatif pour la prochaine Ligue des Champions. A date, le club de la Mersey compte cinq points de retard sur Aston Villa et six points de retard sur Manchester United. « Je pense que l’essentiel pour Liverpool avant tout est de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Donc le match contre Fulham en championnat ce week-end est tout aussi important, voire plus important, que les matchs contre le PSG » a jugé sur TalkSport l’ancien international anglais, qui va surprendre beaucoup de monde en disant cela.

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« Si les propriétaires et les dirigeants voient l'écart entre Villa et United se creuser, j’ai très peur pour le poste d’Arne Slot. Je ne veux pas que cela arrive car je suis un grand fan de Slot. Sa première saison m'a vraiment impressionné. C'est un homme bien. Et c'est manifestement un très, très bon entraîneur, vu le travail qu'il a accompli. Mais je pense que la clé de cette situation sera le match contre Fulham. S'il peut mettre la pression sur United et Villa, et s'il peut rester performant contre le PSG la semaine prochaine, je pense que tout ira bien et que la situation sera meilleure d'ici cinq ou six jours » a analysé Steven Gerrard, convaincu qu’à court terme, le match le plus important pour Liverpool est celui en Premier League ce week-end. De quoi permettre peut-être au PSG d’en profiter d’autant que les hommes de Luis Enrique eux ne disputeront aucun match de Ligue 1 entre les deux rencontres face à Liverpool.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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