PSG : Liverpool apprend une nouvelle démoralisante à Paris

Le PSG affronte Liverpool au Parc des Princes mercredi soir, à l’occasion des quarts de finale aller de la Ligue des champions. Le club de la capitale partira favori face à des Reds en manque de confiance.

La saison passée, le PSG et Liverpool s’étaient affrontés en huitièmes de finale de la Ligue des champions. À l’époque, les Reds partaient largement favoris face à des Parisiens pas toujours très convaincants. Un an plus tard, les choses ont bien changé : le PSG est champion d’Europe et aborde ces quarts de finale de C1 avec un statut de favori. Luis Enrique et ses hommes devront néanmoins se méfier de l’équipe d’Arne Slot, qui n’a plus que la Ligue des champions à jouer.

Le PSG annoncé gagnant, mais…

Avant ce double affrontement entre Français et Anglais, Opta a livré ses pronostics. L’outil statistique estime que le PSG a 54 % de chances de se qualifier face au club de la Mersey. Concernant la rencontre aller de ce mercredi au Parc des Princes, Opta donne 49,1 % de chances de victoire au Paris Saint-Germain, contre 26,9 % pour les Reds. La probabilité d’un match nul s’élève à 24 %.

À noter que, concernant la victoire finale dans cette nouvelle édition de la Ligue des champions, Opta a récemment revu à la hausse les chances du PSG de réaliser le doublé. Les pensionnaires du Parc des Princes ont désormais 10,6 % de chances de soulever le trophée une deuxième fois. Le club de la capitale reste toutefois derrière le FC Barcelone (16 %), le Bayern Munich (20,4 %) et Arsenal (29,4 %).

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Il ne s’agit cependant que de statistiques, souvent faites pour être démenties. Au tour précédent face à Chelsea, le PSG n’était pas annoncé favori. Pourtant, les hommes de Luis Enrique n’ont fait qu’une bouchée des Londoniens, avec une victoire 8-2 sur l’ensemble des deux matchs.