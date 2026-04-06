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Luis Enrique

PSG : Liverpool apprend une nouvelle démoralisante à Paris

PSG06 avr. , 20:30
parHadrien Rivayrand
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Le PSG affronte Liverpool au Parc des Princes mercredi soir, à l’occasion des quarts de finale aller de la Ligue des champions. Le club de la capitale partira favori face à des Reds en manque de confiance.
La saison passée, le PSG et Liverpool s’étaient affrontés en huitièmes de finale de la Ligue des champions. À l’époque, les Reds partaient largement favoris face à des Parisiens pas toujours très convaincants. Un an plus tard, les choses ont bien changé : le PSG est champion d’Europe et aborde ces quarts de finale de C1 avec un statut de favori. Luis Enrique et ses hommes devront néanmoins se méfier de l’équipe d’Arne Slot, qui n’a plus que la Ligue des champions à jouer.

Le PSG annoncé gagnant, mais…

Avant ce double affrontement entre Français et Anglais, Opta a livré ses pronostics. L’outil statistique estime que le PSG a 54 % de chances de se qualifier face au club de la Mersey. Concernant la rencontre aller de ce mercredi au Parc des Princes, Opta donne 49,1 % de chances de victoire au Paris Saint-Germain, contre 26,9 % pour les Reds. La probabilité d’un match nul s’élève à 24 %.
À noter que, concernant la victoire finale dans cette nouvelle édition de la Ligue des champions, Opta a récemment revu à la hausse les chances du PSG de réaliser le doublé. Les pensionnaires du Parc des Princes ont désormais 10,6 % de chances de soulever le trophée une deuxième fois. Le club de la capitale reste toutefois derrière le FC Barcelone (16 %), le Bayern Munich (20,4 %) et Arsenal (29,4 %).

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Il ne s’agit cependant que de statistiques, souvent faites pour être démenties. Au tour précédent face à Chelsea, le PSG n’était pas annoncé favori. Pourtant, les hommes de Luis Enrique n’ont fait qu’une bouchée des Londoniens, avec une victoire 8-2 sur l’ensemble des deux matchs.
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Défaite ok. A-t-on été dominé ? Non. Méritions-nous d'égaliser ? Pour moi oui. Et si on ne perd pas hier soir, cet article n'existe sans doute pas. L'équipe était cohérente. Ce n'est pas lui qui s'est chié sur le 2e but, c'est Pavard. Que peut-il faire devant la finesse du but de Balogun ? Y'en a marre aussi de vouloir toujours tout détruire. À un moment va falloir de la continuité.

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c'est ce que je disais hier .. le mec rentre de blessure fait 2 matchs puis 200min en selection et ..... est titulaire .. y avait rien de mieux pour le detruire l'art et la maniere de fonseca de tuer son effectif

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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