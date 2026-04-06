PSG-Liverpool, à quelle heure et sur quelle chaine ?

Le PSG va essayer de faire aussi bien que contre Chelsea, ce mercredi face à Liverpool, dans un quart de finale qui fait saliver tout le club de la capitale.

Le PSG , qui continue pour le moment de martyriser les formations anglaises en Ligue des Champions, va remettre le couvert cette semaine en quarts de finale aller. Ce sera face à Liverpool pour un match forcément très attendu. Car la saison dernière, Paris avait réussi à éliminer les Reds au terme d’une double confrontation où Gianluigi Donnarumma avait fait des miracles, notamment lors de la séance des tirs aux buts.

Ce mercredi, le combat repartira de plus belle avec le match aller qui se déroulera au Parc des Princes. Le coup d’envoi sera donné à 21h00. La rencontre sera diffusée sur Canal+, comme match principal de la soirée. Une rencontre disponible pour tous les abonnés, mais également en streaming via l’application de la chaine cryptée.

Un absent de choc dans chaque équipe

Pour cette rencontre, les deux camps ont plusieurs absents à déplorer. Bradley Barcola sera le principal absent du côté du PSG, mais cela permettra aux stars offensives, Doué, Dembelé et Kvaratskhelia de débuter cette rencontre. Fabian Ruiz ne pourra pas débuter cette rencontre, étant encore incertain en ce début de semaine.

Du côté de Liverpool, Alisson sera le principal absent, et sera remplacé par le Géorgien Mamardashivili dans les buts des Reds. Mohamed Salah et Hugo Ekitike sont attendus pour débuter ensemble en attaque. De beaux noms pour une affiche dont le PSG est légèrement favori, malgré le fait qu’il ait moins bien terminé la phase de poule de Ligue des Champions que Liverpool.

PSG - Liverpool : les compos probables

PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Liverpool : Mamardashvili - Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Szoboszlai, MacAllister, Wirtz - Salah, Ekitike