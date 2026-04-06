PSG-Liverpool, à quelle heure et sur quelle chaine ?

Fonseca est perdu aunrevoir cet été
Beye pouvait s auto satisfaire en conf de presse, il pouve bien qu'il est a l'OM par népotisme et non par compétences !!! Cette défaite avec sa composition en bois elle est pour sa pomme !!! Au lieu de mettre médina en DC et Emerson en latéral il a encore fait de le mer** !!!! Qu'il dégage il n'a pas le niveau et ça se voit après chaque journée
L’effectif est brisé mentalement après l’expérience 2Zeubi et son approche masculiniste du football. Facundo comme le plupart des jeunes joueurs de l’effectif souffre de dysphorie et il tente de se déconstruire avec l’aide de coach Habib!
Il lui faut peut-être 70m pour atteindre 35,7km/h… C’est l’accélération qui est importante !
Son coaching viriliste n’a pas fonctionné avec l’effectif Marseillais et surtout les supporters, mais peut être que dans le championnat Anglais cela fonctionnera!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|50
|28
|15
|5
|8
|45
|34
|11
|49
|28
|15
|4
|9
|55
|37
|18
|49
|28
|15
|4
|9
|49
|39
|10
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|47
|28
|13
|8
|7
|47
|40
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|28
|10
|7
|11
|39
|35
|4
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|33
|28
|9
|6
|13
|24
|37
|-13
|32
|28
|7
|11
|10
|33
|44
|-11
|28
|28
|6
|10
|12
|23
|36
|-13
|27
|28
|7
|6
|15
|33
|55
|-22
|23
|28
|5
|8
|15
|23
|37
|-14
|18
|27
|4
|6
|17
|24
|45
|-21
|15
|28
|3
|6
|19
|25
|60
|-35
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Aura. 🤯 📸 @alehprod