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PSG-Liverpool, à quelle heure et sur quelle chaine ?

Ligue des Champions06 avr. , 7:20
parGuillaume Conte
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Le PSG va essayer de faire aussi bien que contre Chelsea, ce mercredi face à Liverpool, dans un quart de finale qui fait saliver tout le club de la capitale.
Le PSG, qui continue pour le moment de martyriser les formations anglaises en Ligue des Champions, va remettre le couvert cette semaine en quarts de finale aller. Ce sera face à Liverpool pour un match forcément très attendu. Car la saison dernière, Paris avait réussi à éliminer les Reds au terme d’une double confrontation où Gianluigi Donnarumma avait fait des miracles, notamment lors de la séance des tirs aux buts.
Ce mercredi, le combat repartira de plus belle avec le match aller qui se déroulera au Parc des Princes. Le coup d’envoi sera donné à 21h00. La rencontre sera diffusée sur Canal+, comme match principal de la soirée. Une rencontre disponible pour tous les abonnés, mais également en streaming via l’application de la chaine cryptée.

Un absent de choc dans chaque équipe

Pour cette rencontre, les deux camps ont plusieurs absents à déplorer. Bradley Barcola sera le principal absent du côté du PSG, mais cela permettra aux stars offensives, Doué, Dembelé et Kvaratskhelia de débuter cette rencontre. Fabian Ruiz ne pourra pas débuter cette rencontre, étant encore incertain en ce début de semaine.
Du côté de Liverpool, Alisson sera le principal absent, et sera remplacé par le Géorgien Mamardashivili dans les buts des Reds. Mohamed Salah et Hugo Ekitike sont attendus pour débuter ensemble en attaque. De beaux noms pour une affiche dont le PSG est légèrement favori, malgré le fait qu’il ait moins bien terminé la phase de poule de Ligue des Champions que Liverpool.
PSG - Liverpool : les compos probables
PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia
Liverpool : Mamardashvili - Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Szoboszlai, MacAllister, Wirtz - Salah, Ekitike
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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