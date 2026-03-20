Le match Lens PSG reporté ?
Lens PSG en Ligue 1

Ligue 1 : Le sommet Lens-PSG reporté à son tour ?

PSG20 mars , 8:00
parClaude Dautel
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Tout comme la rencontre face à Nantes, décalée en raison du déplacement à Chelsea, le PSG pourrait demander à Lens de décaler le match au sommet de Ligue 1 prévu entre les deux chocs européens face à Liverpool.
Le calendrier du Paris Saint-Germain est évidemment infernal en cette période, et les dirigeants du club de la capitale savent que cela peut avoir un vrai impact en Ligue des champions. Mais si le FC Nantes avait accepté de décaler le match prévu le week-end passé à la demande du PSG, qui voulait préparer au mieux le match retour à Chelsea, il se pourrait que du côté de Lens, on soit moins compréhensif si une telle demande arrive. Car les Sang et Or sont à la lutte avec Paris, club qu'ils recevront le samedi 11 avril à 17h (en direct sur Beinsports) pour ce qui ressemble à une finale pour le titre de Champion de France. Le hasard du calendrier fait que ce choc de Ligue 1 est placé entre la réception des Reds au Parc des Princes et le déplacement à Anfield en quart de finale de la Ligue des champions. Selon Le Parisien, le Paris Saint-Germain pourrait demander encore une fois de décaler cette rencontre.

Le PSG n'a pas encore fait de demande de report à Lens

Car comme contre Chelsea, Paris jouera l'aller un mercredi et le retour le mardi, ce qui ne laisse que six jours entre les deux matchs. Cependant, rien n'est encore acté du côté du PSG, précise le quotidien francilien, et du côté des Sang et Or, interrogé par nos confrères, on n'a pas souhaité répondre sur ce sujet d'une éventuelle demande du Paris Saint-Germain pour faire reporter ce match au sommet de Ligue 1. Et les choses seront encore moins faciles à accepter pour Pierre Sage et les dirigeants lensois, que le club nordiste ne joue pas en Coupe d'Europe, mais est toujours qualifié en Coupe de France, contrairement au PSG. Autrement dit, recaser le match Lens-PSG sera nettement plus compliqué que PSG-Nantes.
Pour l'instant, l'idée d'un décalage du match prévu le 11 avril à Félix-Bollaert semble hautement improbable, car même si le Paris Saint-Germain fait cette demande à la Ligue de Football Professionnel, il faudra obligatoirement l'accord du RC Lens. Et si Waldemar Kita a de bons rapports avec Nasser Al-Khelaifi, c'est nettement moins le cas concernant Joseph Oughourlian. Ce dernier n'apprécie pas du tout la manière dont le président qatari traite les autres clubs de Ligue 1 au sein de la LFP, et il ne fera probablement aucun cadeau à Paris si les champions d'Europe demandent un report. Autrement dit, les supporters lensois peuvent bloquer la date pour ce sommet tant attendu.
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Mais où est donc passé Sergio'nn'??? C’est le moment d'exprimer ton soutien à Textor.........

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Voir la philosophie de Fonceca avec ses compositions et son jeux a cinq derrière.

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Et oui mais Fonceca a choisi de jouer derrière, 5 défenseurs, on a bien vu devant le Celta Vigo, première mi-temps, la baballe derrière au risque de se faire contrer et d'encaisser, mais non heureusement Niakate a mis un coup de "pelle" et paf carton rouge..... Parfois pour essayer, ils ont envoyé de grands ballon devant, du style Endrick démerde toi..... Et oui là c'est compliqué. Avant de juger réellement les hommes, regardons celui qui a créé le système.

L'OL contraint de payer 54ME pour un accord honteux

il n'y a que les cons qui ne change pas d'avis

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Et oui pour quoi le REAL le mettait ede côté..... Le REAL un grand club qui connait son sujet.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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