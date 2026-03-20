Ligue 1 : Le sommet Lens-PSG reporté à son tour ?

Tout comme la rencontre face à Nantes, décalée en raison du déplacement à Chelsea, le PSG pourrait demander à Lens de décaler le match au sommet de Ligue 1 prévu entre les deux chocs européens face à Liverpool.

Le calendrier du Paris Saint-Germain est évidemment infernal en cette période, et les dirigeants du club de la capitale savent que cela peut avoir un vrai impact en Ligue des champions. Mais si le FC Nantes avait accepté de décaler le match prévu le week-end passé à la demande du PSG, qui voulait préparer au mieux le match retour à Chelsea , il se pourrait que du côté de Lens, on soit moins compréhensif si une telle demande arrive. Car les Sang et Or sont à la lutte avec Paris, club qu'ils recevront le samedi 11 avril à 17h (en direct sur Beinsports) pour ce qui ressemble à une finale pour le titre de Champion de France. Le hasard du calendrier fait que ce choc de Ligue 1 est placé entre la réception des Reds au Parc des Princes et le déplacement à Anfield en quart de finale de la Ligue des champions. Selon Le Parisien , le Paris Saint-Germain pourrait demander encore une fois de décaler cette rencontre.

Le PSG n'a pas encore fait de demande de report à Lens

Car comme contre Chelsea, Paris jouera l'aller un mercredi et le retour le mardi, ce qui ne laisse que six jours entre les deux matchs. Cependant, rien n'est encore acté du côté du PSG, précise le quotidien francilien, et du côté des Sang et Or, interrogé par nos confrères, on n'a pas souhaité répondre sur ce sujet d'une éventuelle demande du Paris Saint-Germain pour faire reporter ce match au sommet de Ligue 1. Et les choses seront encore moins faciles à accepter pour Pierre Sage et les dirigeants lensois, que le club nordiste ne joue pas en Coupe d'Europe, mais est toujours qualifié en Coupe de France, contrairement au PSG. Autrement dit, recaser le match Lens-PSG sera nettement plus compliqué que PSG-Nantes.

Pour l'instant, l'idée d'un décalage du match prévu le 11 avril à Félix-Bollaert semble hautement improbable, car même si le Paris Saint-Germain fait cette demande à la Ligue de Football Professionnel, il faudra obligatoirement l'accord du RC Lens. Et si Waldemar Kita a de bons rapports avec Nasser Al-Khelaifi, c'est nettement moins le cas concernant Joseph Oughourlian. Ce dernier n'apprécie pas du tout la manière dont le président qatari traite les autres clubs de Ligue 1 au sein de la LFP, et il ne fera probablement aucun cadeau à Paris si les champions d'Europe demandent un report. Autrement dit, les supporters lensois peuvent bloquer la date pour ce sommet tant attendu.