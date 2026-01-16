« L’équilibre économique du club », Dembélé prévenu par le PSG

Le PSG et Ousmane Dembélé sont entrés dans le jeu des négociations. Entre info et intox, le club de la capitale a bien fait comprendre qu'il ne ferait pas de folie.

Le premier incendie est éteint en ce qui concerne la situation d’Ousmane Dembélé au Paris SG . L’attaquant parisien était soupçonné d’avoir refusé la première offre de prolongation du club de la capitale, très déçu par la proposition salariale effectuée par ses dirigeants. Avec les révélations de ces derniers jours, il s’avère qu’aucune offre officielle n’a été effectuée, et que les premières discussions viennent simplement d’avoir lieu.

Néanmoins, la tendance n’est pas à faire exploser la banque du côté du PSG. Dans des indiscrétions publiées par L’Equipe, le club de la capitale prévient le Ballon d’Or que, malgré son statut et son importance, le temps des salaires démesurés est bien terminé. « On ne va pas retourner sur des salaires absolument hors contexte qui remettraient en péril l'équilibre économique du club », laisse ainsi entendre le club de la capitale, persuadé que c’est l’entourage de Dembélé qui met un peu le feu et la pression pour avoir une grosse offre de prolongation au printemps.

Dembélé pas dérangé par les négociations

Contacté par le quotidien sportif, le clan de l’international français assure en tout cas que l’argent n’est pas du tout un souci pour l’ailier du Paris SG. Tout ce qui lui importe est de jouer, d’être en forme, de se retrouver dans une équipe compétitive et de gagner des trophées. « Il est déconnecté de ces choses-là. Ce n'est pas quelqu'un qui va dire qu'il ne se sent pas bien à cause de son contrat. Quand il était à Barcelone, il ne lui restait qu'un an de contrat (en 2021-2022) et il avait été super bon cette année-là », fait savoir un proche du natif d’Evreux, pour qui la situation contractuelle n’est pas quelque chose qui influe sur la concentration et les performances de l’ancien rennais.

Une bonne chose car il faudra pour Dembélé se montrer de nouveau efficace sur la deuxième partie de saison, pour montrer aussi qu’il mérite ce nouveau contrat revu à la hausse, et qu’il est capable d’enchainer après une saison 2024-2025 d’exception.