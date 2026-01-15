ICONSPORT_282382_0081

Chelsea : Premier clash pour Rosenior, le PSG sort le champagne

PSG15 janv. , 20:00
parQuentin Mallet
0
Le remplacement d'Enzo Maresca par Liam Rosenior n'a pas fait que des heureux à Chelsea. Enzo Fernandez, élément moteur de la formation des Blues, réfléchit désormais à son avenir. Dans ce contexte, c'est le PSG qui peut se frotter les mains.
La direction de Chelsea a décidé de commencer cette nouvelle année 2026 par une décision drastique et le licenciement d'Enzo Maresca. L'entraineur italien a payé les résultats irréguliers de son équipe depuis le début de la saison, ainsi qu'une relation de plus en plus tendue avec sa hiérarchie. Dans la foulée, BlueCo n'est pas parti bien loin pour trouver son nouveau chef d'orchestre puisque Liam Rosenior, alors au RC Strasbourg, a été promu entraîneur principal de l'équipe mère de Chelsea. Une décision qui a visiblement du mal à passer dans le vestiaire. Enzo Fernandez, atout principal d'Enzo Maresca, lequel l'avait même promu capitaine, réfléchit de plus en plus sérieusement à son avenir chez les Blues.

Virer Maresca, la décision qui ne passe pas

Ce n'est pas parce qu'il a coûté 121 millions d'euros à Chelsea et qu'il est lié au club londonien jusqu'en juin 2032 qu'il ne peut pas avoir des envies d'ailleurs. Selon les informations de TEAMtalk, Enzo Fernandez n'a pas du tout apprécié la manière dont Enzo Maresca a été licencié par les dirigeants des Blues. A tel point qu'il réfléchit désormais à son avenir au sein du club.
Une aubaine pour le Paris Saint-Germain qui est là, en embuscade, prêt à dégainer si une opportunité se présente. En effet, comme évoqué précédemment par L'Equipe, la direction sportive parisienne apprécie beaucoup le profil d'Enzo Fernandez et, dans un besoin de renforts dans l'entrejeu, l'a ajouté à une liste de cibles potentielles pour un recrutement l'été prochain.
Si de nombreux paramètres financiers et extrasportifs sont encore à prendre en considération avant d'affirmer qu'Enzo Fernandez puisse devenir un joueur du PSG, le fait que l'international argentin lance une mutinerie dans le vestiaire de Chelsea laisse de plus en plus penser qu'il pourrait quitter la capitale londonienne l'été prochain. Pour rappel, le Real Madrid est aussi une destination potentielle, bien que le départ récent de Xabi Alonso ait peut-être rebattu les cartes.
0
Derniers commentaires

OM : L’Atlético prépare 100 ME pour Greenwood

Si il part ca sera pour un club qui a plus de chance de gagner la LDC, pas sur qu'il voudra aller à atletico

La Roma arnaquée par l’OM, il l’annonce

Ça reste un bon joueur mais sans plus, il est pas au niveau d un gouiri

PSG : Une vente colossale à 150 ME, l'offre tombe !

Aisement remplacer Neves, vous êtes tarés .Ce genre de joueur ne courre pas les rues. Il est au top et intransferable

Le PSG a trop gagné, ce consultant annonce la catastropohe

On ne peut pas forcement gagner la LDC tous les ans mais on est 3eme et on a nos chance.pour le championnat commençons par battre Nice et prenons match apres match

OM : L’Atlético prépare 100 ME pour Greenwood

Prêté en liga pas la même chose

