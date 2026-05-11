Lens-PSG ne sert à rien, la LFP a tout gagné

Initialement prévu le 11 avril, le match entre le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain se jouera mercredi. Mais ce qui devait être un choc décisif pour le titre n’est plus qu’une rencontre anecdotique.

à 99,9% » selon l’estimation de son entraîneur Luis Enrique. Et juste derrière, le Racing Club de Lens a définitivement sécurisé la deuxième position. Le finaliste de la Ligue des Champions et celui de la Coupe de France vont donc s’affronter mercredi sans véritable enjeu à la clé, dans un match qui aurait pu devenir décisif pour le titre. S’il existe encore du suspense dans la course aux places européennes et pour le maintien en Ligue 1 , les deux premiers rangs sont d’ores et déjà attribués. Avec sa différence de buts largement favorable, le Paris Saint-Germain est champion de France «» selon l’estimation de son entraîneur Luis Enrique. Et juste derrière, le Racing Club de Lens a définitivement sécurisé la deuxième position. Le finaliste de la Ligue des Champions et celui de la Coupe de France vont donc s’affronter mercredi sans véritable enjeu à la clé, dans un match qui aurait pu devenir décisif pour le titre.

Un choc inutile

Rappelons effectivement que la rencontre était initialement prévue le 11 avril, avant son report visant à ménager les Parisiens dans la préparation d’un rendez-vous de Ligue des Champions. La Ligue de Football Professionnel s’était privée d’une belle affiche, ce que le journaliste Grégory Lallemand ne comprend toujours pas. « Voilà, on y est : un "sommet" de L1 qui voit un Lens assuré de sa deuxième place et focus Coupe de France affronter un PSG champion et focus Ligue des Champions. Avec l’envie de préserver leurs joueurs, a écrit le spécialiste de La Voix du Nord sur X. Le 12 avril aurait offert un tout autre enjeu, un autre casting et un autre match. Bravo. »

Les Sang et Or ont eux aussi du mal à digérer. Même s’ils ont laissé des points en route par la suite, les hommes de Pierre Sage se voyaient défier le champion en titre à un moment où l’écart les laissait encore rêver. « Si le report a joué en notre défaveur ? Je pense, parce que ça a créé une espèce de polémique autour, de non pas le match en lui-même, mais de qui choisit, et ça s’est transformé en un débat très politique. On a eu l’impression que le peuple s’est rallié à notre cause. On ne voulait pas ce report, on voulait jouer ce match », a répété le coach lensois à Téléfoot dimanche.