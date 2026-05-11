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Lens-PSG ne sert à rien, la LFP a tout gagné

PSG11 mai , 20:00
parEric Bethsy
6
Initialement prévu le 11 avril, le match entre le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain se jouera mercredi. Mais ce qui devait être un choc décisif pour le titre n’est plus qu’une rencontre anecdotique.
S’il existe encore du suspense dans la course aux places européennes et pour le maintien en Ligue 1, les deux premiers rangs sont d’ores et déjà attribués. Avec sa différence de buts largement favorable, le Paris Saint-Germain est champion de France « à 99,9% » selon l’estimation de son entraîneur Luis Enrique. Et juste derrière, le Racing Club de Lens a définitivement sécurisé la deuxième position. Le finaliste de la Ligue des Champions et celui de la Coupe de France vont donc s’affronter mercredi sans véritable enjeu à la clé, dans un match qui aurait pu devenir décisif pour le titre.

Un choc inutile

Rappelons effectivement que la rencontre était initialement prévue le 11 avril, avant son report visant à ménager les Parisiens dans la préparation d’un rendez-vous de Ligue des Champions. La Ligue de Football Professionnel s’était privée d’une belle affiche, ce que le journaliste Grégory Lallemand ne comprend toujours pas. « Voilà, on y est : un "sommet" de L1 qui voit un Lens assuré de sa deuxième place et focus Coupe de France affronter un PSG champion et focus Ligue des Champions. Avec l’envie de préserver leurs joueurs, a écrit le spécialiste de La Voix du Nord sur X. Le 12 avril aurait offert un tout autre enjeu, un autre casting et un autre match. Bravo. »
Les Sang et Or ont eux aussi du mal à digérer. Même s’ils ont laissé des points en route par la suite, les hommes de Pierre Sage se voyaient défier le champion en titre à un moment où l’écart les laissait encore rêver. « Si le report a joué en notre défaveur ? Je pense, parce que ça a créé une espèce de polémique autour, de non pas le match en lui-même, mais de qui choisit, et ça s’est transformé en un débat très politique. On a eu l’impression que le peuple s’est rallié à notre cause. On ne voulait pas ce report, on voulait jouer ce match », a répété le coach lensois à Téléfoot dimanche.

Ligue 1

13 mai 2026 à 21:00
Lens
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Derniers commentaires

OL : Deux Lyonnais accusés après le naufrage

Ma main au feu. J en ai trop vu des comme toi dans ma modeste vie.

OL : Deux Lyonnais accusés après le naufrage

Tu es née puceau de l'Europe et tu crèvera puceau de l'Europe comme tes venu dans ce bas monde 😂🤣🫵

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Bah alors tout va bien dans le meilleur des mondes pourquoi viens tu ainsi pleurer a mes godasses depuis X temps??

Trophées UNFP : Le best of du tapis rouge (photos)

Doué meilleur espoir, j'adore le joueur mais pour la régularité j'aurais préféré Joao Neves en 1 et WZE en 2

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Bah alors bravo a toi grand sachant !!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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