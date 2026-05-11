Lens-PSG ne sert à rien, la LFP a tout gagné

Initialement prévu le 11 avril, le match entre le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain se jouera mercredi. Mais ce qui devait être un choc décisif pour le titre n’est plus qu’une rencontre anecdotique.
S’il existe encore du suspense dans la course aux places européennes et pour le maintien en Ligue 1
, les deux premiers rangs sont d’ores et déjà attribués. Avec sa différence de buts largement favorable, le Paris Saint-Germain
est champion de France « à 99,9%
» selon l’estimation de son entraîneur Luis Enrique. Et juste derrière, le Racing Club de Lens a définitivement sécurisé la deuxième position. Le finaliste de la Ligue des Champions et celui de la Coupe de France vont donc s’affronter mercredi sans véritable enjeu à la clé, dans un match qui aurait pu devenir décisif pour le titre.
Un choc inutile
Rappelons effectivement que la rencontre était initialement prévue le 11 avril, avant son report visant à ménager les Parisiens dans la préparation d’un rendez-vous de Ligue des Champions. La Ligue de Football Professionnel s’était privée d’une belle affiche, ce que le journaliste Grégory Lallemand ne comprend toujours pas. « Voilà, on y est : un "sommet" de L1 qui voit un Lens assuré de sa deuxième place et focus Coupe de France affronter un PSG champion et focus Ligue des Champions. Avec l’envie de préserver leurs joueurs, a écrit le spécialiste de La Voix du Nord sur X. Le 12 avril aurait offert un tout autre enjeu, un autre casting et un autre match. Bravo. »
Les Sang et Or ont eux aussi du mal à digérer. Même s’ils ont laissé des points en route par la suite, les hommes de Pierre Sage se voyaient défier le champion en titre à un moment où l’écart les laissait encore rêver. « Si le report a joué en notre défaveur ? Je pense, parce que ça a créé une espèce de polémique autour, de non pas le match en lui-même, mais de qui choisit, et ça s’est transformé en un débat très politique. On a eu l’impression que le peuple s’est rallié à notre cause. On ne voulait pas ce report, on voulait jouer ce match », a répété le coach lensois à Téléfoot dimanche.
13 mai 2026 à 21:00
Ligue 1