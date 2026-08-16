Lens réalise l'exploit contre le PSG et remporte le Trophée des Champions

Tu es Lensois toi maintenant ?
bien joué aux lensois???Rien que la premiere est immonde face a son public ,acculé dans leurs 16 m a balancer des ballons loin devant ...
Ben oui... pour une fois que le Football triomphe. D'ailleurs... Bradley Barcola à beaucoup plus manqué au PSG que beaucoup ne le pensait. ^^
Tant mieux si t as apprécié... Moi j ai apprécié leur victoire 4/0 face à l OL en champuonnat, victoire qui vous a sorti du podium, maintenant on va attendre sagement votre confrontation face au Fener ou se dire que Lens a fait mieux que ton club qui n a rien gagné depuis bientôt 15ans ^^
Oui il aurait fallu le laisser blesser un joueur et dans le sens inverse il aurait dit quoi ?
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