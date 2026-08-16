Lens réalise l'exploit contre le PSG et remporte le Trophée des Champions

Trophée des Champions :

Stade Bollaert.

But : Thauvin (32e) pour Lens.

Expulsions : Antonio (39e) pour Lens , Nuno Mendes (87e) pour le PSG

En supériorité numérique pendant une grande partie de la rencontre, le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à renverser le Racing Club de Lens (0-1), qui remporte donc le premier Trophée des Champions de son histoire grâce à un but de Florian Thauvin.

Quelques jours après s’être offert la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa, le PSG voulait remporter son deuxième trophée de la saison face à Lens ce dimanche soir. Sauf que malgré un bon début de match et une première occasion de Kvaratskhelia (8e), c’est Lens qui débloquait le tableau d’affichage ! Profitant d’un centre raté d’Udol au deuxième poteau, Thauvin surgissait en renard des surfaces pour tromper Safonov du plat du pied droit (1-0 à la 32e). Suite à cette ouverture du score, Lens se voyait réduit à 10 après l’expulsion d’Antonio, le défenseur écopant d’un carton rouge direct pour un pied trop haut sur la cheville d’Akliouche (39e). Juste avant la pause, Doué était proche de l'égalisation, mais sa frappe trouvait la transversale (45e+3).

À l’heure de jeu, Luis Enrique faisait rentrer ses jokers de luxe comme Dembélé ou Ruiz pour tenter de revenir dans la partie. Acculé dans son camp malgré une opportunité de Cuisance (56e), Lens était sauvé par Risser face à Nuno Mendes (62e). Dans le dernier quart d’heure, Ruiz pensait égaliser pour Paris, mais le but du milieu espagnol était refusé pour un hors-jeu de quelques centimètres (76e). Puis Dembélé ratait l'immanquable à bout portant en envoyant sa reprise du tibia au-dessus du but lensois (80e). Dos au mur, le PSG voyait ses chances de revenir se réduire encore plus avec l’expulsion de Nuno Mendes pour un léger coup de coude sur Skoras (87e). À 10 contre 10, le PSG encaissait un autre but mais l'arbitre avait sifflé avant sans laisser l'avantage aux Sang et Or (89e). Malgré ce fait de jeu assez fou et une fin de match tendue mais bien gérée par Risser, Lens tenait bon jusqu'au coup de sifflet final et réalisait l'exploit de battre les doubles champions d'Europe (1-0).

Grâce à cette victoire devant son public avec un but de Thauvin, le RCL remporte le premier Trophée des Champions de son histoire et continue de remplir son palmarès après son succès en Coupe de France la saison passée. Remplaçant de Pierre Sage, Dino Toppmöller débute donc parfaitement son aventure à Lens avec un trophée, alors que Luis Enrique perd sa deuxième finale en 12 disputées avec le PSG.