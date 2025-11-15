Andrei Ratiu

PSG : Le remplaçant idéal d’Hakimi proposé à Paris

PSG15 nov. , 19:00
parEric Bethsy
1
Confronté à l’absence d’Achraf Hakimi pour cause de blessure, puis en raison de la Coupe d’Afrique des Nations, le Paris Saint-Germain pense à recruter un latéral droit cet hiver. Le profil recherché paraît difficile à trouver. Mais une piste proposée pourrait faire le bonheur du coach parisien Luis Enrique.
Avec l’hécatombe subie cette saison, le mercato estival du Paris Saint-Germain suscite pas mal d’interrogations. Beaucoup se demandent pourquoi le club de la capitale n’a pas jugé nécessaire de renforcer son effectif. Parmi les postes pointés du doigt, la position de latéral droit pose problème dans la mesure où Achraf Hakimi n’a pas de réelle doublure. Luis Enrique s’appuie sur la polyvalence de joueurs comme Warren Zaïre-Emery en l’absence de l’international marocain. Alors pourquoi ne pas avoir doublé le poste ?

« Hakimi est l’un des leaders du vestiaire et ses coéquipiers l’ont choisi comme deuxième capitaine, ça indique son niveau dans l’équipe, expliquait le coach parisien en octobre. C’est un joueur différent qui a beaucoup de qualités offensives et défensives, il joue presque tous les matchs, il joue à 100%, c’est une garantie. C’est sans doute le meilleur latéral droit au monde pour moi. (…) C’est pour ça qu’on ne signe pas d’autre latéral droit. Il joue presque toujours et quand il ne joue pas, on a d’autres options. Tu dois payer beaucoup d’argent pour apporter un latéral droit qui va être remplaçant, qui va jouer trois matchs et être démotivé. »
Si l’avis de Luis Enrique se comprend, on peut quand même imaginer le Paris Saint-Germain miser sur un joueur fiable et prêt à accepter le rôle de remplaçant. Le compte X Data’Scout a d’ailleurs repéré un profil adapté avec Andrei Ratiu (27 ans). Le latéral droit lié au Rayo Vallecano jusqu’en 2028 se distingue par sa vitesse et par ses qualités à la fois offensives et défensives. Ce n’est pas un hasard si l’international roumain (34 ans), qui a résisté à l’ailier du Real Madrid Vinicius Junior le week-end dernier (0-0), a disputé tous les matchs de Liga en intégralité cette saison. Avec une clause libératoire annoncée à 25 millions d’euros, l’ancien joueur de Villarreal semble tout à fait accessible pour les Parisiens.
1
Loading