Le Real de Mbappé n'en finit plus d'applaudir le PSG

Il confirme la confiance de L.E dans son choix
Mata est pas titulaire il me semble avec sa nation. La CAN ne devrait de + pas durer si longtemps pour lui.
Tu as regardé le match? Ses relances ont été bonnes et s'il a été pressé il n'a pas paniqué
Ridicule. Ce club veux se faire passer pour le club le plus africain des clubs francais. J'imagine pas ca une seule seconde en angleterre ou ailleurs.
C.....d ...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Loading
Enhorabuena al @PSG_inside, a su presidente Nasser Al-Khelaifi, a su entrenador Luis Enrique, a sus jugadores y a toda su afición por el merecido título de la Copa Intercontinental.