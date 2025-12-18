Le Real de Mbappé n'en finit plus d'applaudir le PSG

Le PSG a remporté la Coupe Intercontinentale ce mercredi soir et cela n'a pas laissé indifférent le Real Madrid.

Cela ne concerne pas directement le Real Madrid, mais le PSG a été condamné à payer les salaires dus à Kylian Mbappé pour la fin houleuse de son passage à Paris en 2024. C’est une somme rondelette de 61 millions d’euros que l’attaquant français va récupérer pour des salaires non versés, et le club francilien doit s’exécuter immédiatement même s’il a fait appel de cette décision du tribunal des Prud’hommes.

Le meilleur buteur de l’histoire du Paris SG s’est félicité de cette décision, et il a fêté cela avec deux buts en Coupe du Roi ce mercredi soir. De son côté, sur le plan sportif, Paris n’est pas en reste avec une victoire en finale de la Coupe Intercontinentale face à Flamengo, au cours d’une séance de tirs au but.

Des louanges pour le PSG venues d'Espagne

Si Luis Enrique et ses coéquipiers ont fêté leur sixième titre de l’année 2025, le Real Madrid a décidé de réagir à ce succès. Et à la surprise générale, la Maison Blanche a félicité son successeur dans ce palmarès, par un message sur les réseaux sociaux. « Félicitations au PSG, et à son président Nasser al-Khelaïfi, à son entraineur Luis Enrique, à ses joueurs, et à tout ses supporters pour le titre mérité en Coupe Intercontinentale », a lancé le club merengue.

Un message apprécié au PSG, et qui démontre aussi que les relations se sont réchauffées avec les deux clubs espagnols, puisque la paix a aussi été faite avec le FC Barcelone en cette année 2025. Un message vu plus d’un million de fois, et qui a suscité des réactions mitigés chez les socios du Real Madrid, qui se sont demandés depuis quand on félicitait un club ennemi pour la victoire dans une compétition où le Real n’a, par définition, pas participé. En mai dernier, après le sacre parisien, le club de Florentino Pérez avait déjà applaudi le succès des Parisiens.