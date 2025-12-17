ICONSPORT_279327_0030

PSG : Adeyemi à Paris, réunion décisive au Qatar

PSG17 déc. , 16:00
parCorentin Facy
Le PSG souhaite profiter du mercato hivernal pour renforcer son effectif. L’attaque est concernée et l’objectif de Luis Enrique est de faire venir un joueur polyvalent. Le profil de Karim Adeyemi intéresse le club parisien.
Il y a un an, le Paris Saint-Germain sautait sur l’occasion de faire venir Khvicha Kvaratskhelia en plein mois de janvier. Un transfert inattendu en cours de saison qui a changé le visage du PSG puisque l’international géorgien s’est vite imposé comme l’un des joueurs les plus décisifs, notamment en Ligue des Champions. En ce mois de janvier 2026, il y a peu de chance de voir débarquer dans la capitale un joueur d’un tel calibre. En revanche, Luis Enrique n’est pas fermé à voir arriver un ou deux renforts.

Le PSG se penche sur Karim Adeyemi 

L’attaque est de nouveau concernée alors que les blessures ont gâché la première partie de saison de Désiré Doué mais aussi d’Ousmane Dembélé. Auteur de 4 buts en Bundesliga cette saison, Karim Adeyemi fait partie des joueurs suivis avec attention par la direction parisienne. Capable de jouer à droite, à gauche mais aussi de dépanner en pointe, l’international allemand de seulement 23 ans coche toutes les cases aux yeux de Luis Campos. Son profil a d’ailleurs été validé par Luis Enrique selon les informations de l’insider @EFMinfofoot, suivi par 5.000 followers sur X. Une piste confirmée par le média espagnol Fichajes.
C’est le coordinateur sportif parisien Luis Campos qui serait à l’origine de ce dossier avant que Luis Enrique donne son feu vert pour que le PSG aille plus loin dans les négociations. Agent du joueur, Jorge Mendes est actuellement à Doha au Qatar pour discuter avec les dirigeants du Paris Saint-Germain dans le but de trouver un potentiel accord. La preuve que la piste est jugée sérieuse et que Paris envisage de faire venir la pile électrique du Borussia Dortmund.
La question est maintenant de savoir combien le BVB réclamera au PSG pour un éventuel transfert, trois ans et demi après avoir déboursé 30 millions d’euros pour faire venir Karim Adeyemi en provenance du RB Salzbourg. Le site Fichajes évoque le prix de 75 millions d’euros tandis que sa valeur marchande est située aux alentours de 60 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Le PSG n’a sans doute pas l’intention de payer une fortune pour un joueur destiné à être remplaçant. Mais pour recruter un international allemand en pleine force de l’âge et doté d’un fort potentiel, le Paris Saint-Germain devra allonger une belle somme, sans quoi Karim Adeyemi poursuivra sans doute sa saison 2025-2026 au Borussia Dortmund.
Derniers commentaires

OL-Saint-Cyr Collonges : Bonne nouvelle pour Lyon

ouvrez les virage pour des enfants , gratuitement pas grave ...

100 millions d'euros, l'affaire Mbappé ruine le PSG

t'exageres gros c'est moche, mais c'est que de l'argent du qatar , c'est pas comme si vous en aviez casi illimité relativise

PSG-Flamengo : Les compos (18h sur M6 et beIN Sports 1)

Si on gagne on aura un sacré palmarès !!! 13 titres 16 cup 1 c1 , 1c2 , la super coupe plus la coupe du monde des clubs !!! Incroyable il manquera que la c3 . Force a PANAME !!!! PSG plus grand club de FRANCE. Mais ce match est loin d etre gagné....force a PARIS !!!.

L’OM accepte de vendre Greenwood à un prix record

renseignez vous bande de truffes..... faites un minimum de recherches serieusement....

PSG-Flamengo : Les compos (18h sur M6 et beIN Sports 1)

bon bah bonne chance! MDR. qui qui va bien pouvoir gagner. mmmmm.

