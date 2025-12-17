100 millions d'euros, l'affaire Mbappé ruine le PSG

L’affaire Kylian Mbappé est un vrai caillou dans la chaussure du PSG, qui a été condamné mardi à verser près de 61 millions d’euros à son ancien attaquant par le conseil des Prud’hommes de Paris.

Kylian Mbappé a gagné sa bataille. Mardi, le conseil des Prud’hommes de Paris a rendu son verdict dans le litige qui oppose l’avant-centre du Real Madrid à son ancien club, le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a été condamné à payer près de 61 millions d’euros au capitaine de l’équipe de France pour des arriérés de salaires et de primes. Une grosse somme pour le PSG, qui va en réalité devoir payer encore davantage. Au micro de RMC, Maître Thomas Clay, qui fait partie des quatre avocats qui ont défendu Kylian Mbappé dans ce dossier, a révélé que la facture allait monter à près de 100 millions d’euros pour le Paris Saint-Germain.

La facture monte à 100 ME pour le PSG

Un procès et une décision finale qui vont donc coûter très cher au club de la capitale française. « Cela va coûter aux alentours de 100 millions d’euros. Mais ça veut quand même dire que ces sommes dues à Kylian Mbappé depuis un an et demi ont permis au PSG de thésauriser pendant un an et demi et d'en faire des choses comme acheter des joueurs ou vendre des joueurs » a lancé dans l’After Foot l’un des avocats de Kylian Mbappé. Maître Delphine Verheyden, une autre des avocates du joueur, a poursuivi en évoquant ce que l’avant-centre du Real Madrid va réellement percevoir… à savoir beaucoup moins que les 100 millions d’euros que le PSG va devoir lâcher.

« Cet argent appartient à l’État français. C’est le nôtre, celui des contribuables. Dans un salaire, il y a des charges sociales patronales, des charges sociales salariales. Et puis par ailleurs, le salarié va payer des impôts. Schématiquement, il va rester à peu près dans la poche du joueur 25 ou 26 millions d’euros. Quand, dans la poche de l’État, il va arriver à peu près 75 millions d’euros. Ce n’est pas rien quand même » a-t-elle détaillé. Ce dossier va en tout cas coûter une petite fortune au Paris Saint-Germain. De quoi freiner les ardeurs du champion d’Europe dans l’optique de ce mercato hivernal ? Difficile à dire mais cette dépense importante va en tout cas contrarier sérieusement l’état-major du club parisien.