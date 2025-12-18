Rodrygo au PSG, le Real fixe un prix canon

Buteur contre Manchester City et Alavès, Rodrygo s’est relancé avec le Real Madrid. Son départ en fin de saison reste probable et le PSG souhaite en profiter pour bondir sur l’international brésilien.

Remplaçant depuis le début de la saison, Rodrygo a gagné du crédit aux yeux de son entraîneur Xabi Alonso la semaine passée. L’international brésilien a enchaîné deux titularisations et a marqué à deux reprises, face à Manchester City en Ligue des Champions puis sur la pelouse d’Alavès en Liga . Deux buts qui ont permis à l’ailier de 24 ans de retrouver un peu de confiance et d’aborder la seconde partie de la saison avec de belles perspectives.

Rodrygo disponible pour seulement 80 ME

Cela ne change rien en revanche à son avenir à plus long terme. En fin de contrat avec le Real Madrid en juin 2028, Rodrygo est toujours sur le départ dans l’optique du prochain mercato estival. Une situation que le Paris Saint-Germain suit de très près. Le site Defensa Central affirme que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos restent très intéressés par un possible transfert de Rodrygo. Le Brésilien, plus discret et moins perturbateur dans un vestiaire que Vinicius par exemple, entre dans la stratégie de recrutement du PSG.

Sa polyvalence et son sens du collectif sont appréciés au sein du club de la capitale. Et si Rodrygo dispose d’une clause libératoire à un milliard d’euros, pas question pour le Real Madrid de s’y tenir. Le club merengue ne veut surtout pas arriver à l’été 2027 avec un joueur à qui il ne resterait plus qu’un an de contrat. Florentino Pérez va donc faciliter son départ l’été prochain. Le média évoque un prix fixé à 100 millions d’euros… que le Real Madrid pourrait vite revoir à la baisse.

R. Silva de Goes Brésil • Âge 24 • Attaquant Champions League Matchs 4 Buts 1 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 La Liga Matchs 15 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0

En effet, Defensa Central écrit qu’en cas de proposition à hauteur de 80 millions d’euros, le Real Madrid ne retiendra pas l’ailier de la Seleçao. A ce prix, similaire à celui payé à Naples pour Khvicha Kvaratskhelia, le Paris Saint-Germain pourrait flairer la bonne affaire et foncer. Reste à voir si de son côté, le joueur verra d’un bon oeil un potentiel transfert en France. La piste semble en tout cas sérieuse et pourrait même prendre de l’épaisseur dans le cas où un joueur offensif du PSG viendrait à faire ses valises l’été prochain alors que le flou entoure l’avenir d’éléments tels que Gonçalo Ramos ou même Bradley Barcola.