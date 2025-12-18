Thiago Silva pense très fort à l'OL

Thiago Silva se cherche un club en Europe pour six mois, avant la Coupe du monde. La Premier League est privilégiée, mais l'OL a sa chance s'il joue finement le coup.

En fin de contrat avec Fluminense, Thiago Silva se cherche un nouveau club . A 41 ans, l’ancien capitaine du Paris SG pourrait très bien se diriger gentiment vers la fin de sa carrière et aller voir ce qu’on lui propose en Arabie saoudite, au Qatar ou en MLS. Mais ce n’est pas du tout son intention, et ce pour deux raison évidentes.

Objectif Coupe du monde pour Thiago Silva

Tout d’abord, malgré sa retraite internationale prise en 2022 après la Coupe du monde, il a le secret espoir de disputer la Coupe du monde en fin de saison. Et Carlo Ancelotti ne serait pas totalement fermé à cette possibilité, le défenseur central ayant encore réussi une saison pleine avec Fluminense. Pour cela, il lui faut rejoindre un club compétitif et démontrer qu’il a encore le rythme malgré son âgé avancé pour un footballeur.

L’autre raison de rejoindre un club européen est de retrouver sa famille, qui ne l’a pas accompagnée lors de son retour au Brésil, et est restée à Londres. Sa femme et ses enfants sont restés dans la maison qu’il occupait quand il était à Chelsea, et ses fils évoluent même dans les équipes de jeunes des Blues.

L’idéal pour lui serait donc de retrouver un club, si possible en Premier League. Ses agents ont donc contacté les pensionnaires de Stamford Bridge en vue d’un retour, alors que les Blues cherchent un défenseur central. Crystal Palace, Fulham et West Ham ont aussi été contactés par l’ancien taulier du PSG, qui veut de toute évidence rester à Londres, affirme Team Talk.

Mais le média anglais le précise, Thiago Silva ne peut pas non plus trop se permettre de faire la fine bouche, car s’il veut disputer la Coupe du monde, il va avoir besoin de temps de jeu rapidement. Et c’est pour cela qu’il a aussi contacté des formations au Portugal et en France. Les regards peuvent se tourner vers l’OL, qui va être en grand danger à ce poste pour le mois de janvier, et n’aura pas trop de monde pour le reste de la saison.

Endrick et Thiago Silva, le retour du OL do Brasil

Un joueur d’expérience, capable de tout donner pour six mois, et gratuit, la venue de Thiago Silva pourrait avoir tout du bon plan. Et même relancer un autre brésilien après la future arrivée d’Endrick au mois de janvier. Avec des moyens financiers limités, l’OL va forcément regarder de plus près cette possible arrivée. En tout cas, « O Monstro » ne ferme pas la porte à un retour en Ligue 1.