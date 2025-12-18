Il n’en peut plus de Textor, il démissionne

John Textor fait des dégâts partout où il passe et Botafogo n'y échappe avec la départ de Davide Ancelotti de son poste d'entraineur.

John Textor a fait un retour remarqué en France. Maintenant que la saison est terminée au Brésil, l’Américain s’est rappelé qu’il avait un club en Ligue 1 et a tenté de se justifier sur sa gestion catastrophique de l’OL pendant son passage comme président-propriétaire. Bien obligé de reconnaitre que Michele Kang faisait du bon boulot, Textor a trouvé de nombreux coupables, et notamment une DNCG qui ne comprenait rien à sa gestion financière.

En attendant, au Brésil, Botafogo a aussi du mal avec sa gestion financière et est beaucoup moins fringuant. Le club de Rio de Janeiro vient de terminer 6e du championnat, se qualifiant tout juste pour les tours préliminaires de la Copa Libertadores 2026. Et dans la foulée, Davide Ancelotti a annoncé sa démission.

« Le club apprécie le professionnalisme et l'engagement d'Ancelotti durant son passage à la tête de l'équipe et en tant que membre de la famille Botafogo », a fait savoir le club brésilien, dans un communiqué qui cache la réalité selon la presse brésilienne. S’il part cinq mois après son arrivée, le fils de Carlo Ancelotti le fait pour une raison précise, avec l’ingérence de Textor.

Un des adjoints de l’Italien a été mis au pilori et accusé d’avoir fait du mauvais travail dans la préparation physique. Son contrat a été rompu par la direction de Botafogo, ce qu’Ancelotti a jugé inacceptable, provoquant la réunion où il est parti du club. Davide Ancelotti pourrait bien retrouver du travail très rapidement en redevenant l’adjoint de son père pour la Coupe du monde, avec l’objectif de redorer le blason de la Seleçao.