L'OM veut recruter la pépite Gabriel Ramaj

Très actif dans le recrutement de jeunes joueurs en post-formation ces dernières années (Nadir, Bakola, Vaz), l’OM souhaite continuer dans cette direction. Le club phocéen a notamment ciblé Gabriel Ramaj.

L’ Olympique de Marseille a passé un cap ces dernières années sur le plan sportif, avec des résultats de plus en plus réguliers mais également sur le thème du mercato . Cela se remarque par la qualité des joueurs recrutés (Aubameyang, Greenwood, Aguerd, Pavard) mais également par la manière dont l’OM parvient à se renforcer avec des jeunes joueurs à fort potentiel en post-formation. Bilal Nadir, Darryl Bakola ou encore Robinio Vaz ont rejoint l’OM très jeune avant de s’imposer dans le groupe de l’équipe première.

Une stratégie que Medhi Benatia et son nouveau bras droit Federico Balzaretti souhaitent développer en piochant dans les meilleurs centres de formations européens. C’est ainsi que selon le journaliste italien Rudy Galetti, les dirigeants de l’Olympique de Marseille sont très intéressés par Gabriel Ramaj, défenseur central et capitaine de la Primavera de l’Atalanta. Brillant en Youth League, le défenseur central albanais de 19 ans a tapé dans l’oeil des scouts du club phocéen.

L'OM est bouillant sur la pépite de l'Atalanta

Egalement suivi par le Slavia Prague ainsi que le FC Saint-Gall, il fait partie des joueurs les plus prometteurs de sa génération au poste de défenseur central selon notre confrère. L’Olympique de Marseille est très chaud dans ce dossier et souhaite proposer à Gabriel Ramaj un projet dans lequel il pourrait être amené à jouer avec l’équipe professionnelle dirigée par Roberto De Zerbi très rapidement.

Une opportunité en or pour le joueur albanais, dont la qualité du pied gauche et la capacité à relancer proprement le jeu sont les principales qualités selon notre confrère. Reste à voir si l’Atalanta, qui souhaite conserver son joueur, aura les arguments nécessaires pour convaincre l’Albanais de rester en Série A afin d’y poursuivre son développement. Si le club de Bergame ne se montre pas suffisamment convaincant, nul doute que l’OM sera prêt à bondir pour tenter de chiper à l’Atalanta un très grand talent européen.