OM : Transfert annulé, Greenwood reste à vie

A en croire les informations de la presse anglaise, Mason Greenwood pourrait quitter l’OM l’été prochain pour plus de 100 millions d’euros. Un transfert qui ne sera pas si simple à concrétiser pour le club olympien.

Une somme énorme qui s’explique en partie par le fait que l’OM devra reverser environ 40% du futur transfert à Manchester United. Le départ de Mason Greenwood l’été prochain semble difficile à éviter au vu de son niveau exceptionnel et pourtant, un transfert est loin d’être certain comme le souligne But. Le média rappelle que les clubs anglais, de loin les plus puissants de la planète sur le plan financier, sont toujours hostiles à l’idée de miser sur Mason Greenwood. Or, si les clubs de Premier League venaient à boycotter le numéro 10 de l’OM, qui aurait les moyens de le recruter ?

Mason Greenwood, un joueur invendable ?

A un tel prix, certainement pas l’Atlético de Madrid, la Juventus Turin ni le Barça, parfois évoqués comme des clubs qui s’intéressent à l’ancien prodige de Manchester United. La seule porte de sorite possible pour Mason Greenwood serait alors l’Arabie Saoudite, mais on peut douter de la volonté du joueur de partir en Saudi Pro League à seulement 24 ans. Et si finalement, l’Olympique de Marseille gardait dans ses rangs Mason Greenwood un long moment ? L’idée d’une carrière à très long terme en Provence fait son chemin sur les réseaux sociaux pour le joueur né à Bradford.

« J'ai un rêve : Greenwood reste toute sa carrière à l’OM », « Moi je pense que ça va finir comme ça », « J'y crois pas mais au moins qu'il y reste sur un cycle de plusieurs saison comme des Thauvin Payet » ou encore « En tout cas j’pense qu’il trouvera pas meilleur projet que nous avec tout ce qu’il y’a autour de lui j’pense pas que les gros clubs viendront sur lui. À nous de tout faire pour le garder » peut-on lire sur X, où les supporters de l’OM croient fortement en la possibilité de garder Mason Greenwood encore plusieurs années. C’est tout ce que l’on peut souhaiter au club phocéen au vu de l’efficacité redoutable de l’international anglais (1 sélection) depuis son arrivée sur les bords de la Méditerranée.